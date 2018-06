Poitiers, France

Depuis sa création en 1993, plus de 29 000 familles y ont été hébergées ! Cet établissement a eu deux vies. La première maison a été détruite pour les besoins d'extension du CHU. La seconde a été construite par le CHU et a rouvert en 2014. Un, batiment flambant neuf qui accueille 7 jours sur 7 les familles. Accueil assuré par 5 maitresses de maison et 40 bénévoles.

Un ilot de sérénité

Installé à l'arrière de la tour Jean Bernard, le lieu très moderne respire le calme. Tout est fait pour mettre à l'aise les familles des malades :un accueil chaleureux une terrasse à l'ombre des grands arbres, une cuisine ouverte tout équipée à la disposition des résidents et ouverte sur une salle à manger aux couleurs chaudes. UN lieu indispensable pour Yves. Lui et son épouse y sont hébergés depuis une semaine. Habitant Angoulême, ils ne pouvaient pas venir quotidiennement au chevet de leur fille de 20 ans hospitalisée suite à un AVC.

29 chambres ou studios sont à la disposition des familles de malade © Radio France - Baudouin Caelnge

Du sur mesure si nécessaire

Selon la situation, l'équipe des 40 bénévoles et les maitresses de maison peuvent s'adapter aux besoins de leurs hôtes. Nadia est là depuis plus de deux mois avec son fils de 3 ans pour accompagner son aîné soigné pour une leucémie. Le souci pour Nadia c'est que les week end, il n'y avait plus la ludothèque pour prendre en charge son dernier pendant qu'elle allait au chevet de son fils ainé. Du coup, les bénévoles ont décidé de faire du baby-sitting le week-end pour s'occuper du petit Dylan. Cette capacité d'adaptation est le propre de structure associative et Renaud Bègue, son président en tire une certaine fierté*

Un financement en partie dépendant des dons

La structure fonctionne avec un budget de 200 mille euros. L'essentiel pour payer les salaires des 5 maitresses de maison. L'argent provient pour plus de la moitié des résidents eux mêmes qui doivent payer 23 euros par nuit leur hébergement (ramené à 12 euros au delà de trois semaines). 8% du budget vient historiquement du CHU qui a financé la construction de la maison des familles. Le reste provient de dons, de lotos, de bienfaiteurs. Notez que les dons bénéficient de la déduction fiscale (pour 100 euros donnés, vous n'en payez réellement que 33).