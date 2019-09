A Poitiers, 800 personnes ayant fait une tentative de suicide sont accueillies chaque année aux urgences

Poitiers

Le suicide, un problème de santé majeur : chaque année, dix mille personnes mettent fin à leur jour en France car le suicide tue 10 mille personnes par an. Les tentatives sont-elles bien plus importantes. Et aux urgences psychiatriques comme dans les hôpitaux spécialisés, la priorité c'est de lutter contre les récidives

Le taux de récidive varie de 25 à 30%

Si les hommes sont bien plus nombreux à tenter de mettre fin à leur jour, ils récidivent un peu moins : 25% contre 35% pour les femmes. Alors au CHU de Poitiers, il a été décidé avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé de dupliquer un dispositif expérimental mis en place il y a trois ans sur l'agglomération de Lille. Son nom "Vigilance" a pour but de maintenir un lien avec les patients qui sont passés par les urgences psychiatriques avec des coups de fil à intervalle régulier et même l'envoi de cartes postales.

Récidive en baisse de 20% à Lille

Le fait de téléphoner à ces patients fragiles et de leur écrire une carte, c'est de maintenir un lien, individualiser leur prise en charge et leur problème. A Poitiers ou depuis dix ans déjà, un dispositif de suivi plus léger existait déjà depuis dix ans, c'était une évidence que de s'approprier l'expérience lilloise. Le dispositif "Vigilance" sera opérationnel à Poitiers à la fin de l'année avec la création de deux emplois. Il concernera dans un premier temps la Vienne mais l'idée c'est ensuite de l'étendre à tout le Poitou Charentes.