A quoi ça sert le sommeil ? c'est le sujet d'une conférence qui va se tenir cet après-midi à Poitiers. C'est la 18ème journée du sommeil aujourd'hui, et le thème cette année, c'est le sommeil des plus jeunes, notamment des adolescents, perturbé par l'usage des écrans.

Poitiers, France

Ils ont entre 13 et 18 ans, ils ont besoin de plus de sommeil qu'un tout-petit ou qu'un adulte et pourtant, les adolescents sont ceux qui dorment le moins. Pour la 18ème journée du sommeil, le thème choisi cette année, c'est le sommeil des ados, et tout ce qui peut impacter sa qualité, comme par exemple les écrans.

Les ados ont besoin de plus de sommeil que les autres

Le Dr Auregan est somnologue à la Polyclinique de Poitiers. Et il explique que de fait, les adolescents ont moins de phases profondes de sommeil. "C'est comme ça, souligne le spécialiste, c'est biologique !" A cet âge-là, les phases de sommeil lent et profond sont moins importantes. L'adolescent récupère moins bien donc, il se réveille pour un rien.

Or à cette période de la vie, les jeunes gens qui gagnent en autonomie repoussent l'heure du coucher. Ils sont sollicités par les copains sur les portables, tablettes et ordinateurs jusque tard le soir. Et dorment moins que ce qu'il faudrait pour leur organisme.

D'autant qu'ils se réveillent souvent tôt pour aller au collège ou au lycée en bus ou en mobylette, qu'ils ont des activités en plus des cours. Bref, d'un point de vue sociologique, tout est fait pour qu'ils dorment moins alors qu'ils en ont vraiment besoin.

Les troubles ORL peuvent impacter la nuit des tout-petits

Chez les tout petits, comme le soulève le Dr Bodin, médecin ORL à la Polyclinique de Poitiers, ce qui peut perturber le sommeil ce sont les troubles ORL : les rhumes, les otites, qui peuvent entraîner ronflements et apnées du sommeil. Le lendemain, l'enfant est fatigué, de mauvaise humeur, a du mal à se concentrer en classe, devient hyperactif.

Une conférence cet après-midi à Poitiers

Pour cette 18ème journée du sommeil, à Poitiers, une conférence sur le thème "A quoi ça sert le sommeil ?" est organisée à l'Atelier à 15h.