C'est la rentrée et les stocks de l' Établissement Français du Sang ne sont pas au mieux. Il commence à manquer des donneurs A et O. Rappel ça prend dix minutes et ça peut sauver une vie.

Poitiers, France

Ça fait déjà plusieurs jours que l' Établissement Français du Sang de Poitiers tire le signal d'alarme et envoie des SMS aux donneurs inscrits sur ses fichiers.

L'été n' a pas été simple, "peut être qu'il faut incriminer un peu la Coupe du Monde de foot" souligne le Dr Marie-Agnès Rigagneau, en charge des collectes. "_Là c'est la rentrée et les donneurs, comme les parents ont un peu la tête ailleurs et sont occupé_s". N'empêche, des malades ont besoin de sang et tous les jours.

A Poitiers, à la salle de collation de l' EFS, Wilfrid se requinque après un premier don "franchement ça ne fait pas mal, et l'accueil est super, je reviendrai, et j'en ferai la pub auprès de ma famille et de mes proches".