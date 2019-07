A Poitiers on met de l'eau froide dans les piscines

Poitiers, France

Les message par temps de canicule nous invite à rejoindre pendant au moins trois heures par jour, des endroits frais et forcément on pense aux piscines. Sauf qu'avec des chaudes températures, même en arrêtant le système de chauffage plusieurs jours, l'eau n'arrive pas à atteindre des températures minimales pour rafraîchir les organismes. Exemple dans l'agglo de Poitiers avec le centre aquatique de la Pépinière où on fait tomber artificiellement la température de l'eau des bassins en ajoutant de l'eau fraîche à 20°.

29° c'est encore trop chaud mais les services techniques s'y emploient © Radio France - Vincent Hulin

28° pour que les baigneurs puissent se rafraîchir

Stéphane Monassier est agent de maîtrise au centre aquatique et il avoue être particulièrement vigilant ces derniers jours car l'eau des bassins n'arrivent pas à retomber sous les 30° même si le système de chauffage est arrêté depuis trois jours "Sur les bassins habituellement on a 31 ou 32 degrés, et là on veut offrir 28° pour que les baigneurs puissent se rafraîchir mais ce n'est pas simple, nous sommes obligé régulièrement d'injecter de l'eau "fraîche" de la ville, autour de 20°".

De l'eau fraîche à 20° est ajoutée régulièrement pour faire baisser la température de l'eau des bassins © Radio France - Vincent Hulin

Voilà pour la température de l'eau, à cela ajoutez le surveillance, trois fois par jour, du taux de chlore et de PH de l'eau car il faut assurer une bonne qualité de l'eau en terme de bactéries, et sur les bassins extérieurs on a même recours à des stabilisants pour éviter l'évaporation du chlore.