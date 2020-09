A Poitiers, vigilance renforcée autour des fêtes étudiantes et rassemblements nocturnes de jeunes

A Poitiers, trop de groupes de jeunes la nuit dans les rues de la ville. La municipalité va accentuer ses mesures de prévention vis à vis de rassemblements étudiants avant, éventuellement, de prendre des mesures plus drastiques type fermeture administrative ou arrêté municipal plus restrictif.

Tous ceux qui vivent en centre-ville de Poitiers ou qui s'y baladent la nuit depuis la rentrée universitaire ont sans doute vu à un moment ou un autre, ces regroupements de jeunes dans la rue. On peut les apercevoir aux abords des bars ouverts, fermés, ou dans l'espace public. Parfois, il s'agit de fêtes étudiantes privées organisées sur le trottoir plutôt qu'en appartements, mais ce type de rassemblements ne peut plus avoir lieu aujourd'hui alors que la Vienne bascule en rouge sur la carte Covid.

Des actions de prévention renforcées...

A Poitiers en tout cas, la municipalité en a conscience : elle ne veut plus voir de rassemblements nocturnes d'étudiants dans les rues de la ville, notamment dans la rue du Chaudron, et prend des mesures. La maire va renforcer dès cette semaine ses actions auprès des étudiants. Le danger, c'est la formation de clusters. L'édile en appelle à la responsabilité de chacun pour le bien de tous. Léonore Moncond'huy préfèrerait que chaque Poitevin et Poitevine se prenne en main afin de ne pas avoir à prendre des mesures plus drastiques.

"Il s'agit d'une certaine manière de protéger la vie commerciale en centre-ville, la vie tout court. tout le monde a envie de continuer à prendre un verre en terrasse" souligne l'élue.

Elle compte renforcer la prévention dans les milieux étudiants avant éventuellement de sévir.

...avant des mesures plus fermes

Des actions coordonnées impliquant la police municipale, la police nationale, des associations comme Ekinox ou encore l'Université devraient être renouvelées cette semaine avant de prendre éventuellement des mesures plus fermes type fermetures administratives ou arrêtés municipaux plus restrictifs.