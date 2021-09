A quelques jours de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, 12 % des soignants ne seraient pas vaccinés

A partir du mercredi 15 septembre, tous les soignants devront avoir reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid pour pouvoir continuer à travailler. À ce jour, 12% d'entre eux ne seraient pas vaccinés, soit près de 300 000 personnes et parmi eux de nombreux provençaux.

Les soignants sont désormais obligés d'être vaccinés pour pouvoir travailler. A partir du mercredi 15 septembre, l'obligation vaccinale entre en vigueur pour "les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap" et _"tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile". L_es soignants devront avoir reçu une dose de vaccin anti-Covid pour pouvoir continuer à travailler. Le ministre de la santé, Olivier Véran annonce qu' il y aura des contrôles auprès des prescripteurs pour éviter les arrêts de complaisance.

À ce jour, 12% des soignants ne seraient pas vaccinés, soit près de 300 000 personnes.

Alors que cette obligation vaccinale entre en vigueur dans quelques jours, de nombreux soignants provençaux sont toujours opposés à cette obligation. Christine est infirmière à l'hôpital à Marseille. Farouchement opposée à cette obligation, elle s'est finalement fait vacciner au mois d'août "contrainte et forcée". "Vu le harcèlement dont on est objet de la part de notre hiérarchie, je n'ai pas vraiment eu le choix. J'ai un crédit immobilier à payer, des enfants à élever. Depuis le 12 juillet, je ne dormais plus. Je ne dors pas mieux maintenant que je suis vaccinée car j'ai peur. Si je n'avais pas été en reconversion professionnelle je quitterai le métier. Je suis très en colère" .

Thomas Lecuyot est lui infirmier aux urgences a l'hôpital de Digne et lui n'a pas cédé. Il refuse toujours de se faire vacciner et alerte sur les conséquences catastrophique de cette obligation. "Selon les chiffres, environ 300 000 soignants ne sont pas vaccinés. Je ne sais pas comment le système va pouvoir continuer à fonctionner même en mode dégradé, avec 300 000 personnels en moins. Cela va fortement perturber l'organisation des soins dans les hôpitaux". Que va-t-il faire à partir de mercredi ? "Je suis fonctionnaire et je serai donc mis en disponibilité mais j'espère que la hiérarchie va retrouver la raison car cette situation est intenable".