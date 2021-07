A Quimper, les annonces présidentielles boostent le nombre de candidats à la vaccination

Au lendemain de l'annonce du pass sanitaire obligatoire à partir du mois d'aout pour accéder aux principaux lieux de vie, le centre de vaccinations Dan ar Braz à Quimper est pris d'assaut par de nouveaux candidats. Mais ces derniers repartent déçus et sans aucune injection, en raison du manque de doses disponibles.

C'est vrai que ces mesures me donnent plus envie de me faire vacciner

Au milieu de ceux qui ont pris rendez-vous depuis longtemps, il y a ceux qui tentent leur chance à la volée. C'est le cas de Frederic venu "pour essayer de trouver un créneau pour ma fille pour qu'elle ait sa première injection". Cet habitant du pays Bigouden veut l'aider à obtenir au plus vite le pass sanitaire "parce que ça risque de bloquer beaucoup de choses, rien que d'aller faire ses courses en grande surface risque de devenir impossible".

Il faudra aussi présenter le précieux sésame pour se rendre au restaurant, dans les bars ou les cinémas. C'en est trop pour sa fille Zoé qui a donc décidé de se lancer "pour passer un été le plus agréable possible, c'est vrai que ces mesures me donnent plus envie de me faire vacciner même si c'était déjà un souhait de ma part".

Le centre de Quimper privilégie les deuxièmes doses

Hélas, il n'y a pas de place pour Zoé ni pour tous les autres qui se présentent sans rendez-vous. Ils sont d'ailleurs très nombreux depuis l'allocution d'Emmanuel Macron selon Claude Feillant, le responsable du centre : "C'est très net. On a par exemple observé ce matin à l'ouverture qu'il y avait une vingtaine de personnes qui demandaient à avoir la possibilité de se faire vacciner presque sur-le-champ, des gens qui tout d'un coup se réveillent et veulent la vaccination."

Mais pour le moment, il est impossible d'augmenter les créneaux déplore cet infirmier dont le cabinet est situé à Ergué-Gabéric. "Le problème c'est que nous sommes soumis à un certain nombre de doses qui nous obligent à privilégier les "deuxièmes injections". D'ailleurs à partir de jeudi, nous ne pourrons plus prendre de "premières injections", ce qui va faire que ceux que se pointent au centre sans rendez-vous n'auront pas la possibilité de se faire vacciner comme ça mais j'ai confiance et je pense que la situation va se débloquer, le tout c'est de savoir dans combien de temps." Et justement, le temps presse pour tous ceux qui veulent profiter de l'été et vivre presque normalement.