À quoi sert le robot de pointe à l'Hôpital Nord Franche-Comté ?

Trévenans, France

L'Hôpital Nord Franche-Comté s'est procuré au printemps 2018, un robot de pointe qui peut opérer à distance. Cet équipement technologique a été créé pour assister les chirurgiens pendant les interventions complexes. Depuis le 4 octobre, une trentaine d'opérations a été réalisée à l'aide de ce nouveau matériel à l'Hôpital Nord Franche-Comté.

Le chirurgien Thomas Delapparent montre le fonctionnement du robot au personnel soignant de l'HNFC. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

À quoi sert ce robot ?

Au lieu d'une opération classique "à ventre ouvert", avec une grande incision, ce robot permet une intervention moins invasive et donc moins de complications post-opératoires. Dans la salle d'opération, le chirurgien guide le robot à l'aide de ses doigts et ce sont trois bras articulés et un caméra 3D haute-définition qui opèrent le patient.

"Le robot est un outil. S'il n'y pas de chirurgien, il ne se passe rien." Thomas Delapparent, chirurgien gynécologue © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les premiers patients à se faire opérer avec ce robot ont eu quelques doutes au début. C'est le cas de Marie-Agnès Guillot, 60 ans qui a subit une ablation de l'utérus, des ovaires et des trompes, en novembre dernier suite à un cancer : "C'est vrai qu'au départ quand on on m'a dit : vous allez être opérée par un robot, je n'avais pas trop confiance parce que c'est que de la mécanique" explique-t-elle.

Mais son médecin, le chirurgien gynécologue Thomas Delapparent, lui a expliqué que l'opération serait moins douloureuse et que le robot permettait une plus grande précision par rapport à des mains humaines. Des arguments efficaces pour Marie-Agnès qui a très vite été rassurée : "Ça s'est très bien passé, dès le lendemain j'étais debout et là ça fait moins d'un mois et je vais très très bien ! " ajoute-t-elle avec le sourire.

Le robot : une super extension des mains et des des yeux du chirurgiens

On peut se demander si les médecins ne vont pas perdre en savoir-faire manuel avec cette nouvelle technique. Mais Thomas Delapparent, chirurgien gynécologue qui a réalisé une quinzaine d'opérations avec l'assistance robotique insiste sur le fait qu'il faut savoir opérer à la main avant d'utiliser le robot : "le robot est un outil mais c'est quand même nous chirurgiens qui opérons. Si le chirurgien n'est pas là, rien ne se passe" affirme-t-il.

Les quatre médecins de l'Hôpital du nord Franche-Comté qui opèrent pour le moment à l'aide du robot, ont reçu une formation d'un an et ont validé un diplôme universitaire supplémentaire avant de pouvoir utiliser l'appareil.

Les médecins ont reçu une formation d'un an avant de pouvoir opérer avec le robot. Ils se sont notamment entraînés avec des simulations en 3D comme ici. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Un investissement sur le long terme

Le robot a coûté 2 millions d'euros environ à l'Hôpital Nord Franche-Comté. C'est le dixième hôpital français (hors hôpital universitaire) a se doté d'un tel équipement. Il s'agit en fait d'une acquisition logique qui vient enrichir la liste de matériel de pointe à l'HNFC. L'établissement situé à Trévenans, était déjà équipé d'IRM et de système d'imagerie dernier cri. "Il ne faut pas oublier le bénéfice de cette technologie revient aux patients puis si ça donne un rayonnement plus grand à l'hôpital, tant mieux" souligne Thomas Delaparrent.

L'objectif à terme est une demande spontanée des patients à se faire opérer par l'intermédiaire du robot.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du robot cliquez ici.