EMISSION SPECIALE - Parole aux soignants sur France Bleu Cotentin en direct de l'hôpital de Saint-Lô ce jeudi

Après plus de deux ans de pandémie de Covid, comment se porte l'hôpital public ? France Bleu Cotentin donne la parole aux soignants ce jeudi 20 octobre en s'installant "au coeur du réacteur", dans le hall de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, pour une émission spéciale de 6h à 9h.

France Bleu Cotentin en direct de l'hôpital de Saint-Lô © Radio France - Eric Turpîn

Votre radio est allée à la rencontre du personnel qui travaille de nuit et a recueilli notamment le témoignage de Sophie Lesellier, dans le service néphrologie. Infirmière depuis 12 ans, sa motivation "reste intacte" mais elle déplore les conditions salariales :

Une infirmière de nuit ne gagne qu'un euro de plus par heure pour faire les nuits donc il ne faut pas choisir ça pour l'argent !

Engorgement des urgences et régulation

Entre le manque de médecins généralistes en amont qui se répercute souvent sur les urgences et le manque de lits en aval pour réorienter ensuite les patients dans les bons services, la situation est complexe pour les services des urgences. Illustration avec la cheffe du service des urgences, Dr Marine Chatelet-Poret :

Depuis le début de l'année, la Manche expérimente la régulation à l'entrée des urgences. Pour accéder à celle de l'hôpital de Cherbourg ainsi qu'aux urgences pédiatriques de Saint-Lô, il faut d'abord composer le 15, numéro d'urgence, etc'est le Samu qui assure la régulation. Dr Thomas Delomas est le responsable du Samu 50 :

Ca fonctionne et ça redonne un peu d'air à nos collègues des urgences de Cherbourg

A la barre de cette matinale spéciale en direct de l'hôpital de Saint-Lô, Yannick Leflot entouré de Pierre Coquelin, Jacqueline Fardel, Lucie Thuillet et toute l''équipe technique. © Radio France - Benoit Martin

Quel avenir pour l'hôpital public ?

Autre invité de cette émission, le directeur de l'hôpital de Saint-Lô Frédérick Marie est revenu sur la situation actuelle que vit son établissement :

L'été a été difficile comme on s'y attendait. Les difficultés de recrutement ont connu un pic. Ca va mieux aujourd'hui. On a pu rouvrir une quinzaine de lits début octobre à l'hôpital de Coutances. Mais nous avons toujours malheureusement un unité de lits qui est fermée sur Saint-Lô.

Nos trois invités ont discuté des enjeux d'avenir pour l'hôpital public © Radio France - Benoit Martin

Quel avenir pour l'hôpital public ? Comment attirer, recruter et fidéliser les équipes déjà en place? Et comment financer l'hôpital? Fanny Brotin, aide-soignante, responsable de la section CFDT, Michael Griffaud le directeur des ressources humaines et Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital en ont débattu.

