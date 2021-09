A Reims, courir pour financer la recherche sur le cancer de la prostate

A Reims, le Parc de Champagne s'est rempli de maillots orange dimanche 26 septembre. Il s'agissait en fait des coureurs des Bacchantes, cette course visant à collecter des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate. Pour sa cinquième édition, elle a rassemblé 500 participants, un chiffre en baisse par rapport à la dernière édition, où ils étaient 900.

Reprendre la course

Dans les rangs, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Karine et Caroline sont venues entre amies, arborant une moustache dessinée au feutre, comme le veut la tradition des Bacchantes.

Pour ces adeptes, cette course a surtout un goût de reprise. "C'est une course de rentrée, d'habitude on en fait beaucoup, on fait aussi des trails mais là ça fait deux ans que tout est à l'arrêt", raconte Caroline. Et Karine d'ajouter : "Il y a quand même un petit stress de rentrée des classes. C'est vrai que c'est un premier évènement depuis tout ce qu'il s'est passé mais c'est positif, on a l'impression de revivre."

Au loin, la sono mugit, les participants commencent à se regrouper sur la ligne de départ, sous les encouragements et les applaudissements des bénévoles. "On est une course pas sérieuse, pour une cause sérieuse", s'amuse Alain Hérard, urologue et membre de l'organisation.

Un homme sur huit touché par le cancer de la prostate

Sur une inscription de vingt euros, la moitié est reversée à la recherche sur les cancers masculins, en particulier le cancer contre la prostate. "Mon père a un cancer de la vessie et ce n'est pas toujours évident à vivre au quotidien alors si on peut trouver un nouveau traitement, ce serait bien", atteste David.

Pour d'autres, la cause est plus lointaine mais bien connue. "Le cancer de la prostate, je peux y être confronté un jour. Ce jour-là, je serai content de profiter de matériel nécessaire pour le guérir", confie Bertrand. La maladie est en effet assez répandue : elle concerne un homme sur huit. "On aura tous à y faire face, directement ou indirectement, c'est pourquoi il est très important de financer la recherche", explique Alain Hérard. Plus précisément : l'argent permet de financer "un appareil qui détecte de façon précoce les cellules cancéreuses", installé à la clinique Reims-Bezanne.