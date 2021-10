A Reims, des coureuses se couvrent de rose pour sensibiliser sur le cancer de sein

"Octobre rose", scandent en chœur les coureuses dans les rues de Reims, ce samedi 9 octobre. En tutus et maillot rose, ces joggeuses cherchent à alerter les passants sur le cancer du sein dans le cadre du "samedi rose".

L'évènement était organisé par Jog in Reims, les Vitrines de Reims et l'institut Godinot, centre de lutte contre le cancer en Champagne-Ardenne, à qui sont dédiés les fonds collectés lors de la course.

"On espère dépasser les 10 000 euros cette année. L'argent devra servir à améliorer le confort des patientes. Ca peut passer par de la rénovation de bâtiment, l'installation de télévisions dans les chambres... mais on veut du concret", explique Stéphane Polonceaux, président Jog in Reims et co-organisateur de #SamediRoseReims. En 2019, l'association avait battu son record en récupérant 15 000 euros.

J''ai perdu mon mamelon. C'est une belle cicatrice mais je suis vivante. -- Florence, guérie d'un cancer du sein

Au programme : des courses de 5 km, 10 km, ou un parcours marche de 5 km. C'est celui qu'a choisi Florence. A 51 ans, elle s'est vu diagnostiquer un cancer du sein en novembre dernier. "Mon parcours était très compliqué parce que ma tumeur était grosse donc on a commencé par la chimio avant une opération. Je n'ai pas perdu mon sein mais j'ai quand même perdu mon mamelon. C'est une belle cicatrice mais je suis vivante. Le plus important c'est d'y croire, c'est 50% de la guérison", confie-t-elle.

Elle comptait déjà participer à la course l'année dernière mais a finalement été empêchée par son cancer. Alors là, elle finit son parcours, certes, à bout de souffle mais le sourire aux lèvres "pour toutes les femmes qui vont se faire dépister plus tard et pour toutes celles qui sont en traitement."

Une détection le plus tôt possible

Mais pour éviter de vivre la même chose qu'elle, Florence alerte : l'important c'est de détecter tôt la tumeur.

Au stand de l'association des étudiantes sage-femmes de Reims, Marie, en troisième année, vient justement sensibiliser à ce sujet. " On se rend compte que l'autopalpation n'est pas encore assez connue. Chez les jeunes c'est à faire une fois la fin du cycle. On part de la partie externe de sa poitrine et on remonte jusqu'à l'aisselle à la recherche d'une petit boule. Ensuite, devant un miroir, on peut vérifier qu'on n'a pas d'écoulements, de rougeurs ou de crevasse. En cas de doute, il faut évidemment aller consulter", rappelle-t-elle.

Près de 500 personnes, en grande majorité des femmes, ont participé au samedi rose à Reims. © Radio France - Anna Huot

Chaque année, 48 000 personnes sont victimes d'un cancer du sein et moins de 1% sont des hommes. "Ce qu'il faut quand même rappeler c'est qu'aujourd'hui, c'est un cancer qu'on connaît bien, pour lequel les traitements sont efficaces", insiste Marie. Neuf cancers sur 10 sont effectivement guéris.