A Reims, le football reprend mais avec pass sanitaire

Sur le terrain, vingt joueurs en maillot rouge s'échauffent, sous les consignes de leur coach. L'entraînement de football a bien repris à l'école Sainte-Anne de Reims, qui comprend près de 600 licenciés. Mais pour y participer, il faut désormais présenter un pass sanitaire.

Lucas n'est pas encore vacciné et il ne cache pas sa réticence. "On n'a plus le choix, on est obligé se soumettre aux règles. Je dois subir le coton-tige dans le nez tous les deux jours", raconte-t-il. Il va finalement opter pour la vaccination pour ne pas arrêter son sport même s'il n'en voit pas l'utilité. "Ma copine a attrapé le covid et j'étais avec elle, je ne l'ai jamais eu, autour de moi tout le monde est vacciné, je ne vois pas le risque", confie-t-il.

De son côté, Mathéo faisait parti des premiers vaccinés. Pour lui pas question d'arrêter le football, sport qu'il pratique depuis ses six ans. "Si je n'avais pas été vacciné, je l'aurais fait pour le foot. Ca me permet de m'évader, d'oublier un peu le travail la semaine, c'était important pour moi de continuer", explique le joueur de 21 ans.

Eviter les clusters

Finalement, les joueurs sont presque tous vaccinés. Vincent Charon est le médecin du club et référent covid. Il voit d'un bon oeil cette mesure. "Les clubs de sport sont un _cluster potentiel_. Il n'y a qu'à voir l'année dernière où il n'y avait pas un entraînement sans que je sois appelé pour un cas contact ou un malade donc si le pass sanitaire peut nous aider, ce sera une bonne chose."

Ce médecin commence d'ailleurs déjà à vacciner les 12-17 ans, pour qui le pass sera également obligatoire, à partir du 30 septembre.