A Reims, les infirmiers anesthésistes en grève pour défendre leur formation

"On vous intube, ils nous entubent". Voilà l'un des slogans, en feutre indélébile, sur les blouses des IADE, infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat, de Reims. Ce lundi, ils distribuent des tracts à toutes les personnes qui entrent dans l'hôpital Maison blanche. "Il faut que le gouvernement reconnaisse enfin nos compétences", disent-ils.

Parce que pour devenir infirmier anesthésiste, il faut faire deux ans d'étude supplémentaires après l'école d'infirmier et la formation est accessible sur concours. C'est donc avec un BAC+5 en poche qu'ils entrent dans les blocs opératoires. "Et pourtant, nous avons découvert à la suite du Ségur de la santé, que nous ne touchions que 13 euros de plus par rapport à un infirmier", déplore Quentin, jeune diplômé.

Leurs compétences : "Anesthésie, réanimation, gestion de la douleur et urgence"

Lui, travaille depuis sept mois et touche 1 900 euros par mois, mais ce qui l'inquiète c'est que son métier ne soit plus attractif : "Pour cette différence de salaire très faible, nos responsabilités ne sont pas du tout les mêmes". Leur tract le rappelle, leurs compétences sont multiples : "Anesthésie, réanimation, gestion de la douleur et urgence".

Quentin nous raconte son quotidien : "Nous sommes en collaboration avec les médecins anesthésistes pour trouver une stratégie d'anesthésie, mais une fois dans le bloc, eux sont sur deux salles et c'est nous qui gérons et surveillons les patients. Nous sommes aussi capables d'intervenir en réanimation, nous l'avons vu pendant la crise du Covid. _Nous sommes polyvalents grâce à notre formation et c'est pour ça qu'il faut que l'Etat la reconnaisse_".

Quentin, anesthésiste depuis 7 mois à Reims, témoigne Copier