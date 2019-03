A Reims, les secouristes bénévoles apprennent les gestes de premiers secours aux étudiants

Reims, France

Comment faire un massage cardiaque, un simple garrot pour arrêter la perte de sang ou encore mettre une personne inconsciente en PLS (position latérale de sécurité)? Les bénévoles de la Protection Civile de la Marne sont là pour montrer ces petits gestes qui sauvent aux étudiants rémois avec l'opération "Mets ton pote en PLS". Durant tout le mois de mars, la vingtaine de secouristes bénévoles de l'association se déplacent dans les restaurants universitaires, suivi de quelques initiations en soirée pour apprendre les gestes indispensables en cas de problème.

Des gestes simples et rapides

Les interventions sont courtes et rapides pour montrer la simplicité des gestes de premiers secours. "C'est plus percutant pour les étudiants", admet Sophie Lanoé, secouriste bénévole à la Protection Civile de la Marne. "On se déplace là où sont les étudiants pour être plus accessibles. Ils n'ont plus d'excuses de temps ni d'argent, vu que c'est gratuit."

Au total, les secouristes bénévoles espèrent former plus de 300 étudiants rémois aux gestes de premiers secours durant le mois de mars. La Protection Civile de la Marne organise également chaque mois des formations, avec à la clé, le diplôme de premiers secours. Et si vous êtes étudiant, c'est seulement 20 euros au lieu de 65! Inscription obligatoire sur le site de l'association.