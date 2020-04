A Rennes et Nantes, ils créent un site pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus

Trois informaticiens, deux à Rennes et un à Nantes, ont créé un site internet qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus avec des tableaux et des graphiques clairs et accessibles à tous. Une semaine après son lancement, le succès est déjà au rendez-vous.