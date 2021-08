À Rennes et Saint-Brieuc, les hôpitaux se préparent à contrôler le pass sanitaire

À chacun sa méthode pour contrôler le pass sanitaire. À partir de lundi 9 août, il faudra présenter un schéma vaccinal complet ou un test PCR négatif au coronavirus de moins de 48 heures pour entrer dans les hôpitaux. Cette mesure concerne les personnes qui viennent rendre visite à un proche, celles qui accompagnent un malade et enfin les patients qui ont un soin programmé. Le pass sanitaire ne sera pas demandé aux personnes qui viennent aux urgences.

À Saint-Brieuc, au centre hospitalier Yves Le Foll, des agents de la protection civile contrôlent les pass sanitaires depuis lundi 2 août. "90% des personnes qui viennent à l'hôpital présentent leur document spontanément", se réjouit l'établissement. À Rennes, des recrutements vont avoir lieu pour permettre les contrôles des pass sanitaire. "On compte sur notre personnel que nous avons embauché depuis le début de la pandémie. Nous allons aussi recruter une quinzaine de professionnels en renfort", explique Frédéric Rimattei, le directeur général adjoint au CHU Pontchaillou. L'hôpital n'a pas chiffré le coût de ces embauches supplémentaires.

Les contrôles se feront aux endroits les plus stratégiques

Les agents seront répartis en priorité aux points du CHU avec le plus de passage au bloc hôpital, au centre des urgences, à la réanimation, au centre cardiologie et à celui de pneumologie. "Pour les bâtiments qui ont un flux de patients et de visiteurs moindre, ce sont les secrétariats qui vont prendre le relais", décrit Frédéric Rimattei, le directeur général adjoint au CHU Pontchaillou.

Les tensions risquent de s'accroître avec la mise en place du pass sanitaire. "Si jamais il devait y avoir une situation plus délicate on a une équipe d'agents de sécurité qui viendra aider. On va faire ne sorte qu'ils soient à proximité de ceux qui contrôlent les pass sanitaire." L'hôpital va même pouvoir faire appel à des prestataires privés pour renforcer l'équipe d'agents de sécurité. "Ils seront formés avec nos professionnels pour gérer les moments de tension et répondre aux questions autour de l'application du pass sanitaire".