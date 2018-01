La réforme de la vaccination est entrée en vigueur, et ne concerne seulement les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018. Une réforme qui n'inquiète pas pour autant les pharmaciens, qui s'adapteront aux stocks.

Rennes, France

De 3 à 11 vaccins obligatoires pour les bébés : depuis le 1er janvier, il est obligatoire maintenant de vacciner son enfant par exemple contre l'hépatite B et la méningite. Cela concerne seulement les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018.

Jusqu'ici, seuls les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite étaient obligatoires. Les huit autres (la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, la bactérie responsable de la méningite, le pneumocoque et le méningocoque C) étaient fortement recommandés. Des vaccins qui seront obligatoires pour que votre enfant aille en crèche, en colonie de vacances ou à l'école.

Quels changements pour les pharmaciens ?

Cette mesure va-t-elle changer quelque chose pour les pharmaciens ? "Je pense que pour nous, cela ne va strictement rien changer", explique Cécile Le Normand, pharmacienne à Rennes. "_Sur les 11 vaccins qui vont devenir obligatoires, si les parents faisaient tous les vaccins recommandés du calendrier vaccinal, les enfants sont déjà protégés pour les 11 maladies."On entend parler des 11 vaccins obligatoires, mais il n'y aura pas 11 injections à faire : "Des vaccins sont dits combinés : en faisant un vaccin, vous êtes protégé pour plusieurs maladies. Cela fera au total cinq injections entre deux mois et l'âge de 18 mois"_, indique Cécile Le Normand.

Rassurer les parents

Finalement rien ne change, sauf peut-être les explications aux parents : "On va ressortir un calendrier vaccinal aux parents, pour montrer qu'il n'y aura pas 11 injections à faire", continue la pharmacienne. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas à jour, pas d'affolement : les vérifications ne commenceront qu'en juin 2018.