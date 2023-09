A Rennes, la clinique Saint-Yves est aux petits soins pour les patients cardiaques

"On est chouchouté ici". Monique, 77 ans, s’est écroulée sur un terrain de tennis le 21 juin dernier. Victime d’un arrêt cardiaque, elle est restée trois jours dans le coma. Après quelques semaines, elle a commencé la réadaptation cardiaque à la clinique Saint –Yves à Rennes. Un établissement qui reçoit 80 patients cardiaques par jour, qui viennent en ambulatoire ou qui sont hospitalisés le temps de leur remise en forme qui va durer, la plupart du temps, entre trois et six semaines. Certains patients, atteints notamment d'insuffisance cardiaque chronique y sont aussi suivis au long cours.

Des journées bien chargées

Les patients arrivent un peu avant neuf heures le matin. La journée commence par la pesée quotidienne avant toute une série d’activités. "Aujourd’hui je commence par une prise de sang. Ensuite j’ai cours de cuisine, de musculation et cet après midi, j’enchaîne sur le vélo et à 15 heures sur des cours d’activité physique" explique Dominique, qui attedn devant le bureau des infirmières et qui a été opéré de deux valves cardiaques après avoir été victime d’un infarctus il y a 15 ans. Le sport "santé", qui permet de réduire les risques, a une grande place dans cette réadaptation. Ici, pas question de compétition ou de dépasser ses limites, les activités de marche, de vélo ou de cardio sont adaptées aux capacités de chaque patient. "Notre objectif, c’est de les éduquer à prendre l’habitude de faire de l’activité physique. L’idéal c’est au moins trente minutes trois à quatre fois par semaine" explique Audrey Perrin, enseignante en activité physique adaptée à la clinique Saint-Yves. Pierre vient de passer trois semaines à la clinique et en voit déjà les bénéfices. "C’est très profitable. Entre les tests d’effort que j’ai réalisé à mon arrivée et pour ma sortie, j’ai gagné pratiquement 20% de capacités cardiaques et respiratoires. On a vraiment l’impression de réacquérir la forme, je ne vais pas arrêter, c’est pour ma santé".

L'ativité physique adaptée a une grande place dans la réadaptation cardiaque © Radio France - Fanny Beaurel

Une prise en charge globale pour réduire les risques

Mais à la clinique Saint-Yves, on ne fait pas que de l’activité physique. Entre deux séances de sports, les patients, voient toutes sortes de professionnels qui vont les aider à prendre de bonnes habitudes de vie pour réduire au maximum les facteurs de risques. L’infirmière tabacologue Soazig Poulain-Laurent aide les fumeurs à se sevrer "principalement avec de la substitution de nicotine". 63% des patients fumeurs qui sont passés par la clinique n’ont pas repris la cigarette six mois après leur passage en réadaptation cardiaque. Il faut aussi, pour beaucoup, réapprendre à bien s’alimenter. "Je sais pourquoi j’ai eu un accident cardiaque, c’est la charcuterie ! Je mangeais un saucisson par jour" raconte Monique. "On interdit rien mais la charcuterie, c’est pas plus d’une fois par semaine" explique Valentine Roussel, diététicienne à la clinique. Pareil pour les pâtisseries et les viennoiseries. "Il faut manger les bonnes graisses comme l’huile d’olive et l’huile de colza. Manger aussi du poisson deux ou trois fois par semaine et cinq fruits et légumes par jour".

"Un accident cardiaque, c’est toujours un traumatisme"

Les patients de la clinique Saint-Yves ont aussi des consultations avec une psychologue. "Je me pose des questions : est ce que ça va revenir ? Je ne veux pas rester seul sur les activités physiques que je ferai en sortant" explique Pascal qui a fait un infarctus le 14 juillet, la veille de son départ en vacances. Beaucoup de malades cardiaques ont les mêmes craintes. "Un accident cardiaque, c’est toujours un traumatisme et il ne faut jamais le minimiser. Il est essentiel que les patients puissent expliquer leur histoire et exprimer leurs peurs, c’est capital" explique le cardiologue Bertrand Jacques.

Les clubs Cœur et Santé pour poursuivre sur sa lancée

Après leur passage par la clinique Saint-Yves, les patients qui veulent continuer à se maintenir en forme peuvent intégrer les clubs cœur et santé de Bretagne qui proposent chaque semaine des activités physiques adaptées à leur adhérents. Il y en a 17 dans la région (8 en Ille-et-Vilaine, 5 dans les Côtes-d'Armor, 2 dans le Morbihan, 2 dans le Finistère)