À Rennes, un centre pour la santé mentale des jeunes ouvre ses portes

Les co-fondateurs Gilles Ulliac et Geneviève Quelennec dans le jardin du pavillon où se trouve My Ker.

La rentrée des classes est prévue ce jeudi 1e septembre, un moment parfois angoissant pour nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Un nouveau centre dédiée à la santé mentale des jeunes ouvre à Rennes. Ce fonds de dotation s'appelle My Ker. Il a déjà accueilli cinq jeunes pour une expérimentation au printemps dernier. Les professionnels veulent suivre d'autres jeunes dans une prochaine session.

Qu'est-ce que My Ker ?

Ce fonds de dotation est pensé depuis l'année 2020. Au printemps dernier, une expérimentation a eu lieu avec cinq jeunes. cela a permis au centre basé dans le quartier Beaulieu à Rennes de tester ses méthodes. Plusieurs professionnels (psychiatres, sophrologues, maître yogi) se mobilisent pour accompagner des jeunes âgés entre 15 et 30 ans et atteint de troubles de l'humeur comme de dépression, de phobie scolaire ou encore de bipolarité.

Les jeunes sont invités à exprimer leurs émotions via l'art. © Radio France - Lucie Amadieu

Pendant deux mois, les jeunes viennent deux fois par semaine pour participer à différents ateliers. "Nous travaillons beaucoup via la parole. En groupe de deux ou trois, les jeunes parlent de leur émotions. Ils apprennent aussi à reconnaître les signaux annonciateurs de leur pathologie en se posant les questions suivantes : 'est-ce que je suis plus fatigué ?', 'est-ce que je parle plus vite ?', 'est-ce que je me dépense plus ?'", explique la président de My Ker, Geneviève Quélennec.

Qui finance My Ker ?

"Le dispositif My Ker est complètement indépendant", répond Gilles Ulliac, co-fondateur et directeur de la clinique FSEF Rennes Beaulieu. Néanmoins, le site fonctionne grâce à des partenaires comme la clinique de la Fondation santé étudiants de France à Rennes, l'association Alaph. "Il n'y a pas d'entreprise derrière qui pilote. Nous sommes là pour répondre à un besoin."

Un moyen de contourner l'offre de soin traditionnelle ?

Les trois co-fondateurs de My Ker ne présentent pas leur fonds de dotation comme un substitut de l'offre de soin classique mais plutôt comme un complétement selon Gilles Ulliac, aussi directeur de la clinique FSEF Rennes Beaulieu. "En France, il y a de grosses difficultés d'un point de vue de la psychiatrie. On attend souvent l'urgence pour hospitaliser la personne. Une fois que le patient entre dans un suivant psychiatrique, médicamenteux lourd, il peut décompenser encore plus. Notre dispositif a pour but d'arriver en amont -ou en aval- d'une hospitalisation. Notre objectif est que ce soit le plus léger possible : il n'y a pas d'hospitalisation à temps complet puisque la structure est ouverte qu'en journée et qu'en semaine."

Les jeunes notent leurs émotions dans un tableau. © Radio France - Lucie Amadieu

Quels résultats ?

À cause de leur maladie, les jeunes décrochent souvent de leurs études. "Certains étaient déscolarisés, n'arrivaient pas à sortir de chez eux, restez à jouer aux jeux vidéo", décrit Gilles Ulliac, co-fondateur et directeur de la clinique FSEF Rennes Beaulieu. Après deux mois de prise en charge, ce professionnel constate des changements. "Vous avez un jeune qui était déscolarisé et qui va rentrer au sein de la clinique dans le cadre d'un dispositif scolaire. Un autre se réoriente : il quitte sa première générale pour aller vers un bac pro. Enfin, une autre personne qui en apprentissage sur Nantes se rapproche de Rennes pour se réorienter vers un autre métier."

Comment intégrer la prochaine session ?

Une prochaine session est prévue du 4 octobre au 17 décembre prochain. Pour s'y inscrire il faut passer via le site internet de My Ker. Le groupe est composé de 12 personnes maximum. Désormais, les participants doivent débourser 180 euros par mois. Avant d'intégrer le parcours de soin, tous ces jeunes rencontrent un psychiatre afin de déterminer si l'accompagnement proposé correspond à la pathologie.