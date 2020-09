A Roanne, l'ex-école du Fuyant devient un centre de dépistage au Covid-19

Fini la craie, place aux écouvillons : depuis ce mercredi 23 septembre, les locaux de l'ex-école du Fuyant à Roanne dans la Loire accueillent le centre de dépistage au Covid du laboratoire Bouvier. Une mise à disposition pour six mois, par la mairie de Roanne, afin de mieux organiser les demandes de tests en augmentation.

Des locaux parfaitement adaptés

Sur place, l'organisation est millimétrée : deux anciennes salles de cours font office de salles d'attente, l'une pour les malades avec ordonnance ou cas contact, l'autre pour les patients sans ordonnance. Les personnes à tester se font ensuite enregistrer par trois secrétaires, avant de passer au test avec deux préleveuses. "C'est rapide et sans possibilité de croiser d'autres malades" confie l'une d'entre elles, Coline.

Seules des cloisons ont été ajoutées dans l'ancienne école du Fuyant © Radio France - Céline Autin

De fait, les locaux aérés et spacieux s'adaptent très bien à leur nouvelle fonction, et c'est bien ce qui a motivé le laboratoire Bouvier, qui va désormais y effectuer tout ses tests coronavirus. Le maire de Roanne se félicite lui aussi d'avoir trouvé ce nouveau lieu à l'approche de l'hiver : "Il n'y a pas eu d'aménagements à faire, si ce n'est d'ajouter des paravents et des cloisons, explique Yves Nicolin. On est sur de l'accueil, pour mettre les personnes à l'abri et ne pas créer de file d'attente dehors. Il n'était pas question d'avoir des barnums, on voulait une structure en dur."

Faire face à l'augmentation des demandes de tests

L'installation dans l'ex-école se justifie en effet au vu de l'augmentation des demandes de tests et de la dégradation de la situation épidémique dans la Loire et ses alentours : "On a des phénomènes de débordements, reconnaît Yves Nicolin. Des Lyonnais viennent se faire tester à Roanne parce qu'il y a moins d'attente !"

Du côté des premiers malades venus se faire dépister, passé la première surprise, le constat est largement positif. Reste à voir si les délais d'attente ne vont pas s'allonger au fil des jours ... Martin, lui, repart satisfait et souligne tout de même : "ça a un côté réquisition générale, de s'installer dans une école. Ça fait un peu bizarre quand même !"

Le centre de dépistage du laboratoire Bouvier est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 14h, et le samedi de 8h30 à 12h. Il pourra aussi fonctionner le dimanche si besoin. A Roanne, l'autre centre de dépistage se trouve au centre hospitalier de la ville.