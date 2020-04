Coronavirus : polémique à Roanne dans la Loire sur la désinfection des rues

La grogne monte au sein du collectif d'opposition 88% à Roanne car cela fait plus d'une semaine qu'il exige la suspension immédiate de la désinfection des rues. Pour Franck Beysson, éducateur à l'environnement et opposant du maire aux dernières municipales avec le collectif 88%, cette désinfection au chlore est tout simplement inutile. Et pire, néfaste pour l'environnement.

"On ne comprend pas cet entêtement du maire " - Franck Beysson, collectif 88%

"On continue de faire le nettoyage des rues de manière habituelle comme c'est recommandé par le Haut Conseil mais on ne fait pas de l'excès de zèle pour des choses qui sont inutiles, qui vont peut-être rassurer la population mais qui n'ont pas d'efficacité. Et puis, il y a une déperdition énergétique, il y a un risque environnemental !"

Pas de quoi arrêter le maire de Roanne Yves Nicolin pour qui "la recommandation du Haut Conseil est très ambiguë car il dit qu’il n’existe pas forcément des effets positifs mais ne considère pas qu'il y a des effets négatifs". Donc pas de raisons de faire marche arrière selon l'élu qui précise qu'il ne reste que quelques quartiers à désinfecter "avec cette solution légèrement chlorée, aux alentours de 2%" et que l'opération se refera ensuite tous les 7 à 10 jours. Une opération selon lui « au service de la santé des Roannais ».

"Ma priorité c'est l'humain pour moi - Yves Nicolin, maire de Roanne

"Je comprends que certains puissent être inquiets voire se poser des questions sur l'environnement mais d'abord, il n'y a aucun déversement dans l'environnement autre que sur les trottoirs et les rues. Et de toute façon, je privilégierai toujours la population par rapport à la faune et la flore".

Un maire qui martèle cependant, qu'au-delà de cette opération de désinfection, la façon la plus efficace de lutter contre le coronavirus est de rester chez soi.