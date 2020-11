A Roubaix, quand les habitants deviennent ambassadeurs COVID

Comment sensibiliser les habitants au respect des gestes barrière ? En mobilisant d'autres habitants. La ville de Roubaix fait appel depuis fin octobre à des "ambassadeurs Covid" : des bénévoles qui, une fois formés, vont dans les quartiers, pour rappeler les bons réflexes à adopter.

En ce jour de marché, Place de la Nation, Messaouda repère immédiatement une cliente qui porte mal son masque et lui rappelle qu'il doit couvrir le nez. "Le message passe mieux quand c'est avec nous.", explique cette bénévole, maman de 4 enfants. "Les infos à la télé, ils en ont souvent assez. Les gestes, ils les ont compris, quand on leur dit de le faire, ils le font."

Ces bénévoles ont été formés avec l'appui de l'Agence Régionale de Santé, mais leur discours est différent et le contact se fait plus facilement.

Pas des professionnels de santé avec blouse blanche et stéthoscope, mais des habitants qui parlent aux autres habitants

Pour Jean-Philippe Dancoine, adjoint aux affaires sociales et médecin généraliste dans la ville, c'est une façon d'approcher une partie de la population qui n'est pas à l'aise avec les médecins. "Ce ne sont pas des professionnels de santé avec blouse blanche et stéthoscope. Ils n'arrivent pas avec un discours scientifique. Ce sont des habitants qui parlent aux autres habitants et ça change tout".

Dans une ville qui a été parmi les plus touchées, avec plus d'un millier de cas pour 100.000 habitants fin octobre, la municipalité mise beaucoup sur cette brigade qui compte une cinquantaine de bénévoles. Quand c'est nécessaire, Messaouda donne des explications dans la langue maternelle de certains habitants, qui maîtrisent mal le français. Elle distribue aussi des tracts expliquant comment fonctionnent les attestations. "On leur fournit également des formulaires simplifiés", précise Caroline Bertout, directrice du service santé au CCAS. "Lors de ces échanges, on s'adapte aussi à leur demande, leurs besoins. On leur indique où ils peuvent se faire dépister et on leur rappelle qu'il faut continuer à se rendre à leurs autres rendez-vous médicaux car beaucoup ne le font plus."

Attentives, les bras chargés de provisions, Nadia et Salima apprécient la démarche. "C'est mieux qu'au premier confinement", estiment ces roubaisiennes. "Aujourd'hui, on sait quoi faire. Il faut dire que beaucoup ont des malades dans leur entourage. Lors de la première vague, certains n'y croyaient pas. Et on ne savait pas vraiment comment se protéger. "

Ces volontaires changent régulièrement de parcours, pour qu'aucun quartier de Roubaix ne soit oublié.