A Rouen, l'obligation de porter le masque pour les cyclistes fait débat

Face à la montée des cas de covid-19, le maire de Rouen et le préfet de Seine-Maritime ont choisi le principe de précaution et décidé de rendre obligatoire le port du masque dans certaines zones de la ville dès le jeudi 13 août.

Très vite, une zone de flou a été relevée : la décision s'applique-t-elle aux cyclistes ? Oui, a rapidement répondu le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol sur son compte Twitter. Ce qui a provoqué la contestation de nombreux cyclistes.

Une mesure mauvaise pour la santé et l'environnement

D'autres voix s'opposent également à cette décision : celles de certains élus écologistes de la majorité. Ils estiment que pédaler avec un masque est dangereux pour la santé, notamment en cas de forte chaleur, car il gêne la respiration.

Ils ajoutent que cette décision est contraire à la politique écologiste menée par la majorité, plus encore au regard des récents pics de pollution qu'a connus la Métropole. Pour Laura Slimani, adjointe au maire de Rouen, il faut "inciter et ne pas désinciter à la pratique du vélo pour éviter le fait de prendre sa voiture et l'engorgement des transports en commun où la distance de sécurité est parfois difficile à respecter".

Ils demandent au préfet une dérogation pour les cyclistes comme c'est le cas déjà dans plusieurs villes de France.