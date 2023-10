À Rouen, les pharmacies ne sont pas encore toutes prêtes à vacciner contre le nouveau variant du Covid-19

Un flacon d'agent vaccinal permet de vacciner 6 personnes. Les injections doivent être réalisées rapidement sinon le flacon ne peut plus être utilisé.

La campagne de vaccination contre le nouveau variant du Covid-19 , a été ouverte, ce lundi 2 octobre 2023. Elle a été avancée par le Gouvernement pour faire face à la montée du nombre de cas de coronavirus en France. Des injections à réaliser chez le médecin, le dentiste, la sage-femme ou à la pharmacie. Cette quatrième campagne vise les publics les plus fragiles : les personnes âgées, immunodéprimées et les femmes enceintes.

À Rouen, certaines pharmacies ont reçu les doses. "Là, on a une vingtaine de rendez-vous qui sont pris, explique Pauline Aubourg, pharmacienne, dans la rue Jeanne d'Arc. On ne fait pas tout cette semaine. Il y a cette semaine et la semaine prochaine."

Les injections peuvent être réalisées en pharmacie, chez le médecin, la sage-femme ou le dentiste. © Radio France - Léni Flouvat

Une demande importante pour une quatrième dose du vaccin. "Moi, dès que je le peux, je vais me faire vacciner, confie Marie, Rouennaise de 90 ans. "Je vais y aller pour me protéger et protéger les autres. J'ai fait tous les vaccins. Je fais attention, dès qu'il y a du monde, je mets même mon masque", raconte Joël.

Des complications dans la livraison des doses

"Pour nous, c'est bon. Mais, pendant un moment, on n'a eu aucune nouvelle de notre commande de vaccins. Le jour de livraison prévue, rien", indique le gérant de la pharmacie Henri IV de Rouen. La pharmacie du Théâtre a un autre problème. "On n'a pas encore reçu nos doses. En fait, on a passé commande, mais les délais de livraisons sont allongés", explique Camille, pharmacienne.

Son officine a donc dû s'organiser, mettre les clients dans une liste d'attente pour les prévenir une fois que les doses seront disponibles. "Par exemple, si on passe une commande, aujourd'hui, on les recevra que fin de semaine prochaine", poursuit-elle.

Alors, il n'y pas de pénurie dans les doses juste un léger problème logistique entre les laboratoires et les pharmacies. De légers accros dans cette campagne anticipée pour lutter plus efficacement contre le covid-19.