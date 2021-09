A Rouen, un lieu unique ouvre ses portes pour accompagner les femmes dans leur démarche d'IVG

Bien sûr, il y a les plannings familiaux, les hôpitaux mais il n'existait pas jusqu'alors en France de centre privé dédié à l'IVG (interruption volontaire de grossesse). C'est désormais le cas à Rouen.

C'est une femme médecin, le docteur Marianne Lainé, qui l'a imaginé et créé seule, certaine de la nécessité d'un tel lieu et sûre de ses longues années d'expérience en orthogénie à l'hôpital. L'Institut médical Simone Veil est inauguré ce mercredi 22 septembre.

Mieux informer, mieux accompagner

L'objectif est simple : offrir aux femmes qui veulent interrompre une grossesse l'information d'abord, et un parcours de soins simplifié (et entièrement pris en charge). Il ne s'agit évidemment pas d'agir dans la précipitation, explique le docteur Marianne Lainé, fondatrice de l'Institut médical Simone Veil, mais de mieux les accompagner : "Ici, on leur donne l'information d'abord, puis on prend nous-même les rendez-vous nécessaires avec les différents praticiens, on accompagne jusqu'à la consultation post-ivg et on écoute aussi, beaucoup". Car aujourd'hui encore, le parcours d'IVG est un parcours du combattant. Des femmes racontent les battements d'un coeur entendu chez le radiologue, les difficultés pour prendre un rendez-vous. Selon une étude datant de 2018 du réseau de périnatalité en Seine-Maritime, il faut compter aujourd'hui 17 jours entre la décision d'IVG et sa réalisation alors que l'HAS (haute autorité de santé) demande un délai de 5 jours.

Des praticiens formés pour un accueil quotidien

Le docteur Lainé a réuni autour de son projet toute une équipe : médecins, sages-femmes, infirmières, psychologues, tous formés à l'IVG médicamenteuse. Ils vont assurer des vacations pour la prise en charge des patientes et faciliter l'accès à l'IVG. Agir rapidement, c'est la possibilité d'éviter l'acte chirurgical. En France, aujourd'hui, 70% des IVG se font par voie médicamenteuse mais ce n'est possible qu'avant 7 semaines de grossesse (délai rallongé depuis l'état d'urgence sanitaire).

Des groupe de paroles

A l'institut médical Simone Veil, les patientes sont accompagnées de la consultation d'information à la consultation post-ivg. Mais après la démarche médicale, il y a aussi souvent un besoin d'échange. "Subir une IVG est toujours un acte douloureux pour les femmes", explique le docteur Lainé. Dans son centre, elle a donc prévu un salon pour permettre des groupes de paroles ou des consultations avec médecins, sages-femmes ou psychologues. "C'est parfois nécessaire pour poser des mots, cicatriser l'évènement et passer à autre chose", raconte Marianne Lainé. Des consultations qui peuvent aussi mettre en lumière des difficultés familiales, des violences conjugales ou une contraception inadaptée. En 2019, le nombre d'IVG a atteint un record en France 236 000 au niveau national, 3862 en Seine-Maritime.