À Saint-Aubin-les-Elbeuf, élus et personnels soignants demandent l'aide des pompiers pour vacciner

Centre de vaccination recherche bras pour vacciner d'urgence. Les maires d’Elbeuf, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf demandent l'aide des pompiers de Seine Maritime pour vacciner plus de monde. Un centre de vaccination contre Covid-19 a ouvert mi janvier à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Une centaine d'infirmiers, médecins, agents municipaux, sont mobilisés, 450 doses sont administrées par jour, mais pour augmenter la cadence, il faut des bras. Les maires ont écrit au Préfet et au Président du Département pour demander l'aide des pompiers habilités à vacciner, lettre pour l'instant sans réponse.

Fanny, une des infirmières libérales mobilisées, ne serait pas contre un peu de renfort Copier

Le reportage France Bleu Normandie de Charlotte Coutard Copier

Le centre va déménager début mai, soit à Caudebec les Elbeuf soit à Elbeuf.

L'objectif est de monter à 700 vaccinations par jour, mais pour cela il faut du personnel médical en plus. Près de 10 500 injections ont déjà été réalisées ici depuis le 18 janvier. Le centre est ouvert 10 heures par jour, 6 jours sur 7, du lundi au samedi.