À Saint-Briac, la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine sensibilise aux dangers du soleil

La Bretagne est la région en France qui enregistre le plus de cas de cancers de la peau. Chaque année, près de 1 300 malades sont diagnostiqués. Ce mardi 20 juillet, la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine s'est rendue sur la plage de la Grande Salinette à Saint-Briac-sur-mer. Elle proposait aux passants de tester leurs connaissances et le niveau de protection de leurs lunettes de soleil.

Sous la tonnelle orange de l'association, Marlène Robert est chargée de faire de la prévention. « Peu de personnes savent que la Bretagne est la région qui enregistre le plus de cas de cancers de la peau chaque année. La plupart des gens pense que c'est le Sud de la France. L'index UV est aussi fort en Bretagne qu'en Corse par exemple. Ici, il fait plus nuageux, plus frais. Les gens oublient de se protéger. Ils pensent aussi que c'est la chaleur qui provoque les coups de soleil. Ce sont en fait les ultra-violents. C'est trompeur car on ne les voit pas. » Pour la Ligue contre le cancer, il est important de sensibiliser les vacanciers, mais aussi les personnes qui travaillent en extérieur « comme les ostréiculteurs, les paysagistes, etc ».

Le public pouvait tester ses connaissances sur les dangers du soleil. © Radio France - Lucie Amadieu

Des jeux pour sensibiliser les plus fragiles

Durant cette journée de prévention, les membres de l'association ont testé les connaissances des volontaires. Des jeux étaient aussi proposés, un moyen de sensibiliser les enfants. Ils constituent un public particulièrement à risque. « Avant quinze ans, c'est très dangereux pour plus tard. Aujourd'hui il existe des t-shirts et des tentes anti-UV. On voit que la société prend conscience des risques. »

Un jeu de l'oie était organisé par l'association. © Radio France - Lucie Amadieu

À 10 ans, Manon a retenu beaucoup d'informations après avoir participé à un jeu de l'oie confectionné par l'association. « J'ai appris que les ultra-violets passaient à travers tout ! » Oscar a aussi découvert des choses. « J'ai appris qu'on pouvait attraper des coups de soleil aux yeux, à la rétine. C'est pour ça qu'on doit porter des lunettes de soleil ». Les conseils sont clairs : il faut éviter de s'exposer entre midi et 16 heures, appliquer de la crème solaire régulièrement et porter des lunettes de soleil, un chapeau et un t-shirt.