À Saint-Brice-Courcelles, la course aux tests de dépistage après des cas de Covid à l'école

Des parents d'élèves de l'école de Saint-Brice-Courcelles, à côté de Reims, ont dû s'organiser en urgence ce mercredi matin pour faire tester leur enfant, prévenus la veille au soir que des cas positifs au Covid avaient été détectés dans plusieurs classes. Ils étaient nombreux dans la file d'attente de la pharmacie de la commune.

Ce sont des tests salivaires pratiqués sur les élèves qui ont permis de détecter au moins au cas positif de Covid dans quatre classes de l'établissement. Le nouveau protocole sanitaire prévoit que dans ce cas, tous les élèves de la classe doivent être dépistés pour pouvoir réintégrer les rangs de l'école.

S'organiser pour faire tester son enfant

Pour Afida, une mère d'élève, c'est la course depuis huit heures du matin : « Je suis arrivée ici à 8h08 pour faire un test antigénique, mais je n'étais pas encore sûre que l'école allait les accepter. J'ai donc couru de laboratoire en pharmacie mais il y avait beaucoup trop de monde, donc je suis de retour à la case départ » témoigne-t-elle dans la file d'attente de la pharmacie de Saint-Brice-Courcelles, une des seules dans le secteur à réaliser des tests antigéniques sans rendez-vous.

Je ne sais pas si ils se rendent compte qu'il y a des parents qui travaillent. Il faut s'organiser - Tony, parent d'élève

Elle n'est pas la seule à patienter avec son enfant devant l'officine, peu après 9 heures ce mercredi matin : « Mon fils est dans la même situation, il y a eu un cas de Covid dans sa classe, c'est la première fois qu'il va se faire tester » explique Tony, père de Lucas, 6 ans. Les parents ont été prévenus mardi soir par Internet : « vers 20h30, donc pas à la sortie de l'école. S'organiser après 20 heures le soir pour le lendemain matin huit heures, sachant que les pharmacies ouvrent à neuf heures, c'est compliqué. Je ne sais pas si ils se rendent compte qu'il y a des parents qui travaillent, on n'a pas des vacances à rallonge. Il faut s'organiser, tous les parents ne peuvent pas le faire », commente-il, pointant un certain manque d'anticipation de la part de l'établissement scolaire.

« Ça fait beaucoup pour des enfants »

Pas d'école donc ce mercredi matin pour tous les élèves concernés. Au delà de la désorganisation ponctuelle que cela crée, c'est la lourdeur du protocole qui inquiète certains parents, surtout si des cas venaient à se déclarer régulièrement dans les classes : « Si mon fils retourne à l'école mais qu'entre temps un autre élève est déclaré positif , mon fils sera de nouveau obligé de se tester, et on ne va jamais s'en sortir » commente Afida.

Si toutes les semaines il y a un élève qui est positif, c'est un coton-tige dans le nez tous les deux jours - Tony, parent d'élève

Après leur test PCR ou antigénique, les enfants concernés doivent réaliser un autotest deux jours, puis quatre jours plus tard, pour confirmer le diagnostic : « Si toutes les semaines il y a un élève qui est positif, c'est un coton-tige dans le nez tous les deux jours! » s'exclame Tony. Une inquiétude partagée par Camille, mère d'un garçon de 6 ans : « Je trouve que cela fait fort lourd pour des enfants. Nous déjà, quand on doit subir un coton-tige dans le nez ça nous embête d'avance. À son âge, je trouve que cela fait beaucoup, sachant qu'ils portent déjà le masque en intérieur non-stop et dans la cour. »

Dans l'officine, les équipes sont prises de court par cette affluence soudaine : « Il faudrait nous greffer des bras » lâche une des pharmaciennes derrière le comptoir. Certains parents sont quant à eux repartis avec un rendez-vous de dépistage pris pour le lendemain, faute de tests immédiatement disponibles.