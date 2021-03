A Saint-Denis, les sapeurs-pompiers vaccinent contre le coronavirus

Sept boxes ont été installés dans la salle de la Légion d'Honneur de Saint-Denis (93) ce samedi 13 mars. Habituellement dédiée au dépistage, la salle s'est muée pour un weekend en centre de vaccination. A la manœuvre, des infirmiers bien sûr mais aussi, c'est une première, une dizaine de sapeurs-pompiers. En effet depuis ce vendredi 12 mars, les pompiers ont eux aussi l'autorisation de dispenser les vaccins.

Une formation théorique puis pratique

En début de matinée, les neuf pompiers, leur adjudant chef et leur capitaine ont d'abord reçu une formation théorique d'une heure avec Jérôme Pallier, infirmier major des pompiers de Paris au sein de l'antenne médicale de Ménimontant dans le 20e arrondissement.

"Je leur ai appris à repérer la zone et l'angle d'injection", énumère-t-il, "Je leur ai aussi expliqué le fonctionnement du type de seringue qui est utilisé, puis ils ont regardé une courte vidéo pour visualiser les gestes du soin complet." L'équipe de pompiers s'est ensuite rendue dans les boxes avec les infirmiers. Ils ont commencé par les regarder réaliser les vaccins avant d'injecter eux-même, sous la surveillance des soignants.

Sept boxes de vaccination ont été installés salle de la Légion d'Honneur © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un soulagement pour les soignants

Dans l'un des sept boxes, Saloua, infirmière, accompagne une jeune apprentie sapeur-pompier. Pour elle, ce renfort dans la campagne de vaccination est une très bonne nouvelle. "Ils sont très réactifs et ils apprennent très vite", apprécie-t-elle, "Ça vraiment alléger la charge de travail des infirmiers et des médecins ... En ce moment on est très demandés, on fatigue. Les pharmaciens vont pouvoir vacciner eux aussi ... C'est un vrai soulagement."

La file d'attente à l'entrée du centre de vaccination de Saint-Denis. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Sébastien est caporal chef des pompiers de Drancy. Depuis 8h30, il a déjà vacciné une vingtaine de personnes. "J'ai regardé plusieurs fois comment faisait l'infirmière et puis je me suis lancé. Le geste est venu assez vite", raconte-t-il, "Bien sûr, il y avait une petite appréhension parce que c'est la première fois que je vaccinais mais on n'est très bien accompagnés donc c'est vite passé. Et puis notre devise c'est 'sauver ou périr', donc ça s'inscrit dans notre mission."

Une relation de confiance avec la population

René habite Saint-Denis, il vient d'être vacciné par un pompier, en toute confiance. "Ils ont une image de protection de la population, c'est très rassurant", confie-t-il, "Et puis c'est une bonne chose parce que ça va permettre d'accélérer la campagne de vaccination ..."

Même son de cloche du côté de Gabriel et Jocelyne, Dionysiens eux aussi et mariés depuis 45 ans. "Nous avons été vaccinés par une jeune sapeur-pompier de 20 ans, efficace, calme, apaisante ... C'était parfait !", témoigne Gabriel. "C'est très bien qu'ils puissent le faire eux aussi, on a besoin de toutes les forces dans ce combat !", ajoute Jocelyne.