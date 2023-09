À Saint-Étienne, le Centre Mutualiste de l’Obésité accompagne les personnes malades vers une nouvelle vie

C'est un lieu qui inspire la confiance. Le Centre Mutualiste de l’Obésité (C.M.O.) est situé au cœur de la Clinique des 7 Collines à Saint-Étienne. Les bureaux sont spacieux, colorés, les murs parsemés des photos de l'équipe soignante. Tout ici est fait pour que les patients se sentent "comme chez eux", affirme le docteur Pierre Blanc. Il est chirurgien spécialiste de la maladie de l'obésité. Il coordonne de centre mutualiste : "Par exemple on est tous en tenue civile, pour ne pas qu'il y ait cette barrière de la blouse blanche", détaille le docteur.

ⓘ Publicité

"C'est une autre vie qui commence"

Yoann sort tout juste d'un point d'étape avec l'équipe de soignants, trois mois après son opération. On lui a retiré une partie de l'estomac et c'est une nouvelle vie qui commence pour lui "Avec des enfants, une famille ! Ça ouvre plein de portes de maigrir. Il y a tout un tas de choses que je n'ai pas pu faire avant et que je pourrais faire maintenant, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. C'est une autre vie qui commence", s'exclame le jeune homme.

Le jeune ferrailleur de 20 ans, obèse depuis un accident qui l'a immobilisé plusieurs années, a déjà perdu 43 kilos. "On apprend plein de choses sur la nourriture, sur les opérations auxquelles on peut prétendre. Ils ne nous lâchent pas comme ça, seuls dehors", sourit Yoan.

Le centre dispose d'une cuisine "thérapeutique". © Radio France - Marine Clette

Des ateliers cuisine et des échanges avec des psychologues

Le centre accompagne les personnes en situation d'obésité selon trois axes de travail : "L'équilibre alimentaire avec des ateliers cuisine par exemple. Il y a également l'activité physique adaptée avec des éducateurs sportifs et enfin on travaille sur la souffrance liée à l'obésité,. C'est ce qu'on appelle la grossophobie."

Le soignant profite des séances de groupe pour faire prendre conscience aux patients que ce n'est pas de leur faute :" Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tous seuls à souffrir de cette maladie, à avoir les mêmes problèmes au quotidien. Cela leur donne plus de force et de volonté. On leur montre de quoi ils sont capables et qu'il faut le faire sans tenir compte du regard des autres".

"Tout ça n'existait pas il y a 15 ans"

Pour également aider les patients à adapter leur mode de vie, il y a par exemple une cuisine thérapeutique. Sur les étagères, chaque aliment est surmonté de son pesant de sucre : 29 morceaux sur la bouteille de jus de raisin, cinq sur la barre chocolatée. Un accompagnement pertinent pour Sandrine "Moi qui ai été opérée il y a quinze ans d'un double anneau gastrique, je trouve ça très bien d'avoir un suivi. Si on a besoin, on peut poser des questions aux psychologues ou aux nutritionnistes. Ça n'existait pas il y a quinze ans.", confie la mère de famille de 52 ans.

Sandrine, elle, avait pris du poids après quatre grossesses et des violences conjugales. Chacun ici a son propre parcours. "On crée des liens, on a même des groupes sur les réseaux sociaux. Ça nous aide moralement, ça aide beaucoup. Ils ont peut être des parcours différents, mais à la sortie, on est tous pareils.", souffle Sandrine.

Depuis une dizaine d'années, 2 500 personnes ont été accompagnées par le Centre médical mutualiste. "L'objectif, c'est ne plus prendre de poids, si possible en faire perdre et s'ils en perdent, que ça ne remonte pas à distance" conclut le docteur Blanc.