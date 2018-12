A Saint-Étienne, les étudiants de l'école de kiné se sont mobilisés pour le Téléthon

Saint-Étienne, France

Les petits groupes d'étudiants s'étaient installés dès 14 heures dans le hall de la patinoire de Saint-Étienne. Au programme, des massages assis, avant ou après avoir profité de la glace. "C'est tout le corps, on démarre par le dos, les jambes, les bras, c'est vraiment global", explique Mélanie une élève déjà diplômée. Les étudiants ont choisi de proposer des massages bien-être : "On enlève le manteau et c'est parti. C'est toujours bien de se mobiliser, c'est apporter de l'aide à notre niveau", détaille aussi Camille.

Les étudiants sont encadrés par d'autres qui ont déjà leur diplômes afin d'être de faire les bons gestes. Tout l'après-midi, ils ont interpellés, les patineurs amateurs pour leur proposer de participer au Téléthon. Une bonne idée pour Julie, qui ne savait pas du tout que les kinés en formation étaient présents à la patinoire : "Je pense que cela ça peut inciter les gens à faire un don. _Il n'y aurait pas ce stand là, les gens serait passés devant la boîte et ne se seraient pas arrêté_. Sur le coup en plus on se dit qu'un massage ça peut être intéressant et c'est bien parce que cela va permettre de faire un petit don. C'est vrai que le Téléthon on en entend parler, mais là ça permet vraiment d'agir".

Tous les dons récoltés en contrepartie des massages ont été reversés pour le Téléthon. Les élèves en kiné vendaient aussi des goodies pour le Téléthon.