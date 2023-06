À Saint-Gaudens, des séniors apprennent à surveiller leur santé grâce à une application

Une application pour évaluer sa perte d'autonomie, c'est ce que propose le gérontopôle du CHU de Toulouse en partenariat avec le département de Haute Garonne et La Poste. Les plus de 60 ans sont invités à télécharger l'application Icope (disponible sur Apple et Android), afin de réaliser un test. Il consiste à évaluer leur vision, mobilité, audition, mémoire, état nutritionnel et moral tous les six mois. L'objectif est "la prévoyance" explique Isabelle Carrière, cheffe de projet au gérontopôle du CHU de Toulouse, afin d'agir "au plus tôt" en cas de dégradation de l'état de santé. Les résultats du test sont transmis à des infirmières du CHU de Toulouse qui s'occupent de les analyser et d'en faire le compte-rendu aux intéressés. En cas de dégradation de l'état d'une personne, une prise en charge médicale est envisagée. Mais pour bien réaliser le test, il faut d'abord savoir bien utiliser l'application. Alors, des facteurs de La Poste s'occupent de former les séniors.

Déployer le projet grâce à La Poste

Le rôle de Cécile, ce mardi 13 juin à Saint-Gaudens, c'est de former une dizaine de personnes âgées à la bonne utilisation d'Icope. Elle explique qu'elle est là "pour la prise en main du smartphone, les aider à télécharger cette application, à s'inscrire, et même leur présenter leur première auto-évaluation". À 79 ans, Dominique est heureux de trouver cette aide. Cécile lui montre comment réaliser son premier test : rentrer les données, cocher "oui" ou "non" en fonction des réponses, faire un test physique... Son rôle n'est pas médical, d'ailleurs elle le répète au moment du résultat du test "je ne suis pas infirmière, c'est le CHU qui doit vous joindre pour vous faire le compte-rendu". D'autres participants comme Gérard sont intéressés par cette application pour surveiller leur état de santé, face à la difficulté qu'ils rencontrent à trouver un rendez-vous chez le médecin : "il faut trois semaines pour en avoir un, s'exclame le retraité. J'ai davantage confiance en le CHU qu'envers mon médecin de famille", poursuit-il.

L'expérience a démarré en 2020 avec des facteurs volontaires, pour aller aider à domicile les séniors à réaliser leurs tests. Près de 500 évaluations avaient pu être menées. Depuis, ce sont 17.311 habitants de Haute-Garonne qui utilisent l'application avec plus de 30.000 tests réalisés. En Occitanie, plus de 23.000 personnes utilisent Icope.