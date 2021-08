A Saint Léon sur Vézère, des restaurants contraints de fermer à cause du Covid 19

La rumeur court dans les petites ruelles de Saint Léon sur Vézère. Le Covid 19 s'est invité sur les bords de la Vézère en cette mi-août. Et l'épidémie s'est propagée chez les jeunes du village, pour la plupart non vaccinés, principalement chez les saisonniers qui se retrouvent le soir. Ils sont positifs ou cas contacts, pas forcement mal en point mais obligés de s'isoler. Ils sont au moins une dizaine.

Sans employés, certains restaurants ont du fermer

Il suffisait de se promener à Saint Léon sur Vézère lors du Weekend du 15 aout pour comprendre que quelque chose clochait. trop de rideaux baissés au restaurant de la Poste ou sur les bords de l'eau. Christophe Manouvrier , le patron du restaurant de la Poste explique: " il y a d'abord eu un cas, puis deux, trois quatre, et là on a du fermer." Et il n'est pas le seul, certains, faute de saisonniers ont du réduire leurs horaires d'ouverture et restent fermés le soir.

Christophe Manouvrier au restaurant de la Poste © Radio France - Valérie Déjean

Les soirées des saisonniers pointées du doigt

La plupart des cas concernent en effet des jeunes saisonniers qui partagent leurs soirées après les journées de travail, mais Christophe Manouvrier ne veut pas leurs jeter la pierre. Il y a beaucoup de monde qui passe l'été à Saint Léon sur Vézère. C'est difficile de déterminer le point de départ de ce qui ressemble à un mini cluster.

De nouveaux tests en milieu de semaine

Au restaurant de la Poste, comme ailleurs, de nouveaux tests doivent être pratiqués en milieu de semaine pour une réouverture espérée à la fin de la semaine. Après 7 mois de fermeture due au confinement, cette nouvelle tuile s'abat sur des restaurateurs déjà fragilisés par la crise sanitaire.