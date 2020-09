A Saint-Lô, le laboratoire Labéo développe des lingettes pour détecter la Covid-19

Le site manchois de Labéo, le pôle d'analyses et de recherche de Normandie, se réoriente dans la détection du Covid-19. A partir de ce mardi 8 septembre, il participe notamment à l'analyse des prélèvements humains, de plus en plus nombreux avec la multiplication des tests.