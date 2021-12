A Saint-Lô, les donneurs de sang répondent présent car les réserves sont faibles

En septembre, les réserves de sang avaient atteint un niveau critique en France, avec seulement 7 jours d'avance. Depuis, c'est un peu remonté : on est à 10 jours de stock actuellement mais c'est encore insuffisant : il faudrait au moins 12 jours d'avance, préconise l'EFS. Les collectes mobiles continuent donc cette semaine, entre Noël et Jour de l'An.

C'était le cas ce 27 décembre à l'hôtel de ville de Saint-Lô, où la collecte a fait le plein, avec plus de 80 donneurs inscrits et les quelques créneaux restants se sont vite remplis : "On ne va pas refuser les bonnes volontés, sourit Colette, de l'association des donneurs de sang bénévoles de Saint-Lô. Les gens sont plutôt généraux et dans la Manche, on a un bon taux de réponse de nos donneurs".

Il manque 30.000 poches de sang

Cette collecte récurrente dans la ville-préfecture fonctionne bien "et heureusement", en cette période où les stocks sont bas, explique le Dr Monique Rakotondramasy : "En France, on a moins de 85.000 poches de globules rouges en ce moment quand il en faudrait 115.000. Et ça fait quelques jours que c'est comme ça. On a toujours un peu peur en cette période de fêtes que les donneurs soient moins nombreux."

Pour tenter d'y remédier, l'Etablissement français du sang fait appel notamment aux donneurs habituels. D'ailleurs, dans la file, ils sont nombreux : "Je viens depuis que j'ai 18 ans, dès que je peux. Et là on a reçu de nombreux appels parce qu'il y a des besoins, donc oui, on fait l'effort de venir", raconte Morgane, 33 ans. "C'est mon "50 et quelquième" don donc ça me parait une évidence mais bon, on ne peut pas forcer les gens. Et ils ont souvent de bonnes excuses", poursuit François.

Il y aussi de nouveaux donneurs, grâce notamment au télétravail : "On voit des personnes qui en temps normal, ne pouvaient pas venir sur leur temps de travail, assure le Dr Rakotondramasy, mais même avec ces nouveaux donneurs, ce n'est pas suffisant pour faire remonter nos stocks".

De nouvelles collectes de sang mobiles sont organisées dans la Manche cette semaine : ce mardi 28 décembre à Valognes, le 29 décembre à Avranches ou encore le 30 décembre à Saint-Hilaire-Petitville.