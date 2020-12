A Saint-Max, le centre de dépistage du coronavirus a ouvert ses portes

Un centre de dépistage rapide ouvert depuis ce vendredi 18 décembre à Saint-Max, près de Nancy. La mairie et le laboratoire Synlab proposent jusqu’au 23 décembre inclus, de 8 heures à 18 heures, des tests PCR avec résultats sous 6 à 8 heures. Tests sur réservation pour ne pas avoir de file d’attente. Objectif : dépister un maximum d’habitants avant le réveillon de Noël alors que le nombre de cas progresse dans la région.

Pas de cohue grâce aux réservations

Ici, pas de file d’attente, on arrive à l’heure prévue, l’équipe de préleveurs est prête au milieu de la salle. Evelyne n'a passé que deux minutes à l'intérieur du foyer avant de repartir. Cette habitante de Saint-Max veut être rassurée avant le réveillon :

"Je vais recevoir ma belle-mère pour Noël, on ne va pas la laisser toute seule. D'ici là, on va rester tranquille jusqu'à Noël."

Evelyne qui recevra les résultats d’ici six à huit heures par sms ou courriel. Un délai très réduit que le directeur de Synlab Lorraine Nicolas Desjardins s’engage à tenir :

"On essaie de tout préparer au maximum en amont et donc quand ça arrive sur notre plateau technique, tout est déjà prêt. On attend pas que les plaques soient remplies pour faire tourner les machines, on les lance au fil de l'eau parce qu'on croit que la réactivité est très importante."

Un centre de dépistage du covid-19 ouvert à Saint-Max © Radio France - Cédric Lieto

"Ne pas faire l'autruche"

Si la demande est forte pour les derniers jours avant Noël, il reste de la place malgré tout dans ce centre qui peut réaliser 800 tests par jour, voire plus. D'où l’appel à se faire tester de la conseillère municipale déléguée à la santé Marie-Line Rubini :

"Certains se disent peut-être que si jamais ils sont positifs, ils ne pourront pas aller fêter Noël. Il vaut mieux savoir que faire l'autruche, c'est vraiment de l'altruisme."

Et si vous êtes intéressés, les tests ne sont pas réservés aux habitants de Saint-Max mais ouverts à tous sur réservation sur Internet ou par téléphone au 03.83.20.00.79.