A Saint-Péray, la discothèque Le Seven ne rouvrira finalement pas le 9 juillet

C'est un coup dur pour le propriétaire du Seven, discothèque à Saint-Péray (Ardèche). Franck Mésona a décidé de ne finalement pas rouvrir vendredi 9 juillet. La date théorique de réouverture des boîtes de nuit, avec jauge de 75% à l'intérieur et pass sanitaire obligatoire. Mais une annonce du gouvernement aux professionnels de la nuit la semaine dernière l'a convaincu : les tests antigéniques qui pourront être pratiqués à l'entrée des discothèques seront finalement à la charge des clients ou du propriétaire. "On parle de 25 à 30 euros le test. C'est à dire que notre client n'est pas encore entré dans la discothèque qu'il coûte déjà de l'argent. Vous comprenez bien que c'est impossible à tenir", explique Franck Mésona.

"Nous sommes un peu dépités, une fois de plus c'est un coup au moral, ajoute Franck Mésona. On se demande si on va réussir à rouvrir correctement dans les conditions optimales d'accueil du public. Là, ça devient très très compliqué." La menace du variant delta, qui progresse en France, inquiète aussi beaucoup le patron du Seven. Il redoute de nouvelles restrictions sanitaires, qui éloignerait pour de bon toute perspective de réouverture.