A Sainte-Geneviève-des-Bois dans le Loiret il est interdit de tomber malade

A Sainte-Geneviève-des-Bois, village de 1150 habitants à l'extrême-Est du Loiret, le maire André Jean vient de prendre un arrêté municipal portant interdiction aux Génovéfains de tomber malade. "Il n'y a plus qu'un seul médecin à Chatillon-Coligny, la commune voisine, il est à 2 ans de prendre sa retraite mais il fait tellement d'heures qu'il est fatigué, il en a marre et il pourrait arrêter avant. Et sinon il n'y a plus qu'un seul médecin à Nogent-sur-Vernisson, c'est-à-dire qu'on a2 médecins à l'heure actuelle pour à peu près 11.000 habitants, alors qu'avant il y en avait 8, donc il y a quelque chose qui ne va plus".

Beaucoup n'ont plus de médecin

Dans les rues de Sainte-Geneviève-des Bois et Chatillon-Coligny, les habitants font le même constat. "On est obligé maintenant quand on a un souci d'aller aux urgences à Montargis ou à Gien" reconnait Véronique. "Tout le monde ne peut pas aller en ville pour se faire soigner" explique Marie, auxiliaire de vie, qui s'inquiète pour les personnes âgées chez qui elle intervient, "beaucoup d'entre elles n'ont plus de médecin et n'ont pas les moyens de se déplacer".

Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois - Lydie Lahaix

La solution : salarier un médecin ?

La seule solution envisagée aujourd'hui par le maire : que la commune arrive à salarier un médecin "A la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, il y a des cabinets médicaux qui peuvent accueillir deux médecins, pour l'instant il n'y en a qu'un, mais qui va payer la location et puis qui va aider à l'installation éventuelle d'un praticien, à toutes ces questions je n'ai pas de réponse" regrette André Jean. Le maire qui lui même n'a plus de médecin depuis le 31 décembre 2018, attend aussi une réponse à son arrêté "interdisant de tomber malade" qu'il a envoyé à la préfecture et à tous les parlementaires du Loiret.