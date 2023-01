A Saulxures-les-Nancy, une dizaine de médecins s'associent pour payer eux-mêmes une maison de santé

La grue qui trône au milieu du chantier est immanquable, au milieu de la commune de 4 000 habitants. En-dessous, un immense chantier, commencé l'an dernier, est en cours et laissera la place à terme, à une maison de santé flambant neuve. Un établissement entièrement financé par les médecins qui exerceront eux-mêmes sur place, pour un budget initial de 2 millions d'euros, bien mis à mal par l'inflation. "Il y la hausse des matériaux et les taxes qui s'ajoutent", confie David Refahi, médecin généraliste de Saulxures-lès-Nancy à l'origine du projet.

Lutter contre les déserts médicaux

Des économies ont effectivement dû être réalisées, notamment sur les matériaux. "On voulait un sol en carrelage par exemple, mais ça sera au final du PVC, comme dans un hôpital", regrette David Refahi. Mais c'est un mal pour un bien puisqu'à l'issue des travaux, ils seront plus d'une dizaine à exercer sur place : trois généralistes, un chirurgien-dentiste, une orthophoniste, une sage-femme, une ostéopathe, une psychologue, un kinésithérapeute et un cabinet abritant deux infirmières.

Voici l'équipe qui débutera l'aventure, mais il se pourrait qu'elle s'agrandisse au fur et à mesure des années avec notamment une secrétaire médicale, et pourquoi pas un quatrième généraliste. De quoi offrir plus de solutions aux patients du secteur. "Ils nous parlent de tout, si on ne connaît pas des spécialistes, et cette maison pluridisciplinaire correspond à tout le monde", explique Valérie, l'une des infirmières.

Difficile de réunir l'argent

Si la région Grand Est a annoncé une aide de 200 000 euros, qu'elle doit encore verser, difficile de trouver de quoi soutenir le chantier. L'Agence régionale de santé ou la mairie n'ont pas pu donner suite, et pourtant, il faudrait avoir plus de soutien, il en va même de la survie du projet. "Si nous n'avons pas d'aide supplémentaire, le projet n'ira pas à terme", lâche David Refahi. Et pourtant, l'horloge tourne puisque le chantier tient les délais pour une ouverture à la fin 2023.