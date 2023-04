À Seloncourt, des séances d'équithérapie pour soulager les aidants et leurs proches malades

La plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Pays de Montbéliard organise un programme de soins basé sur la relation avec un cheval pour aider des malades et leurs proches. Une initiative financée par la mutuelle Malakoff Humanis pour retrouver confiance et estime de soi.