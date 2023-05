A Strasbourg, l'établissement français du sang redit son opposition au paiement des donneurs

Faut-il rémunérer les donneurs de sang ? La question resurgit, alors que l'établissement français du sang manque de poches de sang à cause des ponts du mois de mai. 90.000 environ sont disponibles, alors qu'il en faudrait au moins 100.000 d'ici l'été. Ce mercredi avait justement lieu une rencontre à Strasbourg pour promouvoir le don de sang éthique à l'échelle de l'Union Européenne.

Car aujourd'hui plusieurs pays continuent d'autoriser la rémunération des donneurs. Jusqu'à 25 euros en Allemagne. Rémunération des donneurs de plasma aussi possible en Autriche, en République Tchèque (et au delà de l'UE, 17 euros par don en Russie, 40 euros au Bélarus, c'est aussi le cas aux USA et en Chine).

Alors être payé pour donner son sang ? Les donneurs rencontrés ce mercredi lors d'une collecte à l'Orangerie à Strasbourg étaient franchement opposés à cette idée.

Opération collecte de sang à l'Orangerie à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

"On doit le faire gratuitement, sans penser à recevoir quelque chose en retour. On sauve juste la vie, c'est important" dit une jeune femme. "Cela m'a toujours paru normal de donner gratuitement, c'est aider des personnes dans le besoin" ajoute Bertille, une autre donneuse. "La réalité des pays où le don est rémunéré est plutôt exploitative. Si les plus démunis doivent donner des parties d'eux-mêmes en échange d'un minimum vital, c'est qu'il y a un gros problème dans la société" ajoute Marie-Anne, une irlandaise installée à Strasbourg.

Harmonisation européenne ?

Les responsables du don du sang eux aussi militent pour que le modèle de don éthique français se généralise en Europe explique Catherine Humbrecht, directrice médicale de l'EFS Grand Est. "En France, on est attaché au modèle éthique basé sur la non rémunération du donneur. Mais d'autres pays ont autorisé des opérateurs privés à prélever contre rémunération du plasma. Ce modèle est moins soucieux de la santé du donneur et du receveur. Car un donneur peut être incité à ne pas être totalement sincère lors de l'évaluation de sa santé avant le prélèvement. Et puis il y a un problème de déséquilibre entre opérateurs qui ne rémunèrent pas les dons et ceux qui rémunèrent" dit la spécialiste.

D'autant, explique François Toujas président national de l'EFS, que la France n'a aucune raison de changer de doctrine, car malgré la politique du don gratuit, et malgré quelques tensions d'approvisionnement , notre pays est autosuffisant en terme de sang et de plasma, à l'exception de l'importation nécessaire de médicaments à base de plasma.

"La France est exigeante sur le sujet de l'éthique du don. Nous sommes contre la marchandisation du corps humain. D'autant que notre système éthique est efficace car jamais personne en France n'a manqué de don du sang" dit-il.

L'établissement français du sang voudrait désormais voir le modèle français de don s'imposer en Europe. "Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de modèles différents. Nous serons très attentifs" poursuit François Toujas. Car une proposition de règlement européen est à l'étude en ce moment, conjoint au conseil de l'Europe et au Parlement européen. Il prévoit théoriquement de ne plus rémunérer les donneurs à l'échelle européenne.

L'EFS demande aussi à l'Etat plus d'argent pour médiatiser les collectes et en organiser plus souvent.