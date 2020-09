A Strasbourg, les urgences des hôpitaux universitaires sont à nouveau saturées

Les syndicats des Hôpitaux universitaires de Strasbourg alertent sur la saturation du service des urgences et sur la pénurie de personnel. Il manque 150 infirmières, des aides-soignantes, des médecins, pour ouvrir de nouveaux lits dans les autres services et soulager les urgences.

Ce jeudi soir 17 septembre 2020, les deux services d'urgence, au NHC, le Nouvel hôpital civil, situé en centre-ville, comme au CHU, dans le quartier périphérique de Hautepierre, étaient occupés à 113%. Le syndicat Force ouvrière a donc décidé de faire jouer son "droit d'alerte", une procédure d'alerte de la direction. Selon ce syndicat, les deux sites avaient en charge près de 80 malades ou accidentés, dont une douzaine de cas très graves.

Certains patients attendaient allongés dans un couloir qu'une place se débloque dans le service qualifié pour traiter leur pathologie, déplore Christian Prud'homme, secrétaire général Force Ouvrière aux HUS.

Une situation régulièrement dénoncée par le syndicat : "Vous avez des patients qui attendent plus de 30 heures sur des brancards. On est en manque de lits de médecine et en manque de professionnels".

"Le boulot est fait. Tout le monde sera soigné", mais cette saturation complique la prise en charge et génère beaucoup d'inconfort pour les patients.

Pour accueillir correctement le public, l'hôpital doit embaucher

Faute de personnel, les HUS ont dû fermer des unités, rappelle le syndicat. 150 lits ont disparu. Il manque par exemple 150 infirmières, des aides-soignantes ainsi que des médecins, alors que l'hôpital doit en même temps rattraper les opérations déprogrammées ce printemps et accueillir ses nouveaux patients.

"Pour de nombreuses spécialités, il y a des listes d'attente. Et forcément, ça a un impact, puisque tout devient prioritaire" précise Paula Da Silva, du syndicat CFDT des HUS. "Des pathologies qui auraient pu être traitées en suivi normal deviennent compliquées et atterrissent aux urgences. On peut avoir des pathologies qui s'aggravent".

Le personnel des urgences s'inquiète de plus d'une nouvelle vague de cas graves de Covid-19. Comment fera-t-il face à une éventuelle hausse de malades si ses locaux sont saturés? Il faut isoler les cas avérés et les cas suspects des patients indemnes de virus.

Les agents sont aussi épuisés. Ils ressentent toujours le contre-coup de l'épidémie de ce printemps. "On a eu quand même plus de 600 professionnels qui ont été contaminés par le Covid sur l'établissement", rappelle Christian Prud'homme. "Tous les autres professionnels se sont investis à 200%. Forcément, il y a une fatigabilité et les personnels sont lessivés".