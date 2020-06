"À table les soignants" : des restaurateurs invitent le personnel hospitalier à venir manger gratuitement

Le personnel hospitalier est invité à table ! C'est le sens d'une opération lancée par le groupe LVMH et Arnaud Donckele, chef étoilé à Saint-Tropez. L'idée est que les restaurateurs invitent gratuitement les soignants à venir manger un beau repas gastronomique en guise de cadeau pour leur combat contre le Covid-19.

Inscription sur internet

Le dispositif "À table les soignants" est national. Les repas sont financés, soit par les restaurateurs eux-même, soit par les menus consommés par les autres clients pour lesquels 10% du prix est destiné à l'opération. Les soignants n'ont plus qu'à s'inscrire sur internet et à venir déguster.

Les deux premières tables offertes à Reims

Ce samedi, la maison de Champagne Ruinart, à Reims (Marne), a accueilli les deux premières soignantes bénéficiaires du dispositif. Elles sont venues avec leur conjoint. "On avait entendu parlé de cette opération, on a cherché à se rapprocher des organisateurs - dont LVMH, la maison fait partie du groupe - et ils ont été intéressés de savoir que nous proposons des tables régulièrement, chaque week-end et pendant quatre mois. Donc on a décidé de participer pour remercier les soignants, qu'il ne faut pas oublier sous prétexte que la situation sanitaire s'est améliorée", explique Olivier Livoir, responsable de l'hospitalité à la maison Ruinart.