On a testé la vaccination contre la grippe dans une pharmacie de l'Yonne

Yonne, France

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté mardi. La particularité cette année, c'est qu'il est possible de se faire vacciner en pharmacie, si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteints d'une maladie chronique, comme l'asthme et le diabète par exemple, ou si vous êtes enceintes. Dans l'Yonne, 85 des 111 officines peuvent pratiquer cette vaccination.

Il est possible de se faire vacciner en pharmacie gratuitement , si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteints d'une maladie chronique, d'obésité morbide ou si vous êtes enceintes © Radio France - Thierry Boulant

Dans la plupart des pharmacies du département, il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous comme dans celle Des Piedalloues à Auxerre où nous nous sommes rendus. Première étape, la pharmacienne Dominique Chièze, pose une série de question sur les réactions aux vaccins et les éventuelles allergies.

Un endroit confortable pour accueillir les patients

En l’absence d'antécédents, on passe dans une pièce à part. "Cette pièce de confidentialité fait parti des obligations pour pouvoir vacciner" explique notre pharmacienne "un endroit confortable où le patient se sent bien. Nous avons aussi" poursuit Dominique Chièze "suivi une formation. Nous devons également avoir à portée de main, une trousse de secours au cas où il y aurait une réaction allergique".

Les pharmaciens qui vaccinent doivent disposer d'une pièce de confidentialité pour accueillir les patients © Radio France - Thierry Boulant

La vaccination contre la grippe en elle-même prend deux minutes, mais les échanges avec la pharmacienne permettent aussi quelques rappels sur la mise à Jour des autres vaccins comme le tétanos ou la coqueluche .

C'est avant tout un service qui profite à tout le monde (Dominique Chièze. Pharmacienne)

Cet acte est gratuit pour le patient grâce au bon de prise en charge envoyé par l'assurance maladie. Le pharmacien, lui, reçoit 6 euros par patient vacciné : " Ce n'est pas pour des raisons pécuniaires que nous faisons ça" explique Dominique Chièze "car une quarantaine de patients devraient être intéressés chez nous, ce qui fait 240 euros. Ce n'est pas ça qui va faire tourner l'officine" argumente t-elle, "c'est vraiment un service. Ça va profiter aux médecins, qui sont surchargés dans l’Yonne, aux infirmières qui courent tout le temps et aux patients un petit peu pressés qui viendront à la pharmacie parce que c'est beaucoup plus simple" conclue t-elle.

Une fois la vaccination terminée, on enregistre l'acte sur le dossier médicale partagé avec le numéro du vaccin et son lot. S'il y a le moindre problème, on pourra ainsi rapidement savoir si votre lot est incriminé et vous prévenir le cas échéant.