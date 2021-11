On a testé pour vous : trouver un créneau pour une dose de rappel sur Pau

Il faut être persévérant pour obtenir un créneau afin de recevoir sa 3e dose de vaccin contre le covid. Depuis les annonces d'Olivier Véran sur l'élargissement de cette dose de rappel à tous les adultes de 18 ans et plus, c'est devenu difficile de trouver un rendez vous dans un délai acceptable. Pourtant avec l'envolée des nouveaux cas de coronavirus, la perspective des vacances de Noël et la date limite du 15 janvier pour conserver son pass sanitaire, vous êtes nombreux à vouloir vous refaire vacciner. On a donc testé pour vous cette quête d'une 3e dose.

Plus de disponibilités

Certains centre de vaccination en Béarn renvoient déjà à la fin janvier. C'est le cas aussi de nombreuses pharmacies. Sur Doctolib, nous avons par exemple relevé qu'une pharmacie d'Orthez n'affichait plus de possibilité de rendez-vous jusqu'au 22 février 2022. Les doses sont quoiqu'il en soit immédiatement réservées dans les grands centre de vaccination comme dans les officines. Quant aux médecins, ils réservent bien souvent les quelques doses qu'ils reçoivent à leur patients.