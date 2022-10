A Thionville, c'est toute l'année le mois sans tabac

Thionville est une "ville libre sans tabac" depuis 2020. Une expérimentation visant à lutter contre le tabagisme au niveau local avec plusieurs mesures comme l'interdiction de fumer dans 15 parcs et aux abords de 20 abords écoles maternelles et élémentaires. C'est aussi l'ouverture de trois centres d'aide au sevrage tabagique.

De nouvelles zones sans tabac ?

Des restrictions plutôt bien accueillies par la population à en croire Jean-Christophe Hamelin-Boyer, adjoint au maire en charge de la prévention sanitaire. "Le message a été un peu difficile à faire passer au début mais très vite les habitants se le sont approprié. Les parents d'élèves trouvent normal de ne pas fumer quand on attend les enfants à la sortie de l'école." D'autres lieux pourraient-ils s'ajouter à la liste ? La municipalité y réfléchit : devant les collèges ou les lycées, "mais ce sera un peu plus difficile car c'est déjà un public qui fume", dans les stades ou devant les établissements de santé "parce que quand vous arrivé devant l'hôpital, ce n'est pas très logique de voir des soignants ou des patients fumer..." Jean-Christophe Hamelin-Boyer insiste, le but n'est pas d'avoir une ville sans fumeurs, "mais une ville sans tabac."

Sensibilisation des plus jeunes

C'est donc tout naturellement que Thionville se prépare au "mois sans tabac" en novembre , avec une série d'actions de sensibilisations et de prévention, particulièrement auprès des plus jeunes.

"Dire non à la première cigarette"

Rappelant que la première cigarette arrive souvent entre les doigts d'un enfant dès le collège, la mairie va au devant des écoliers dans les classes de CM2 pour inciter "àdire non à la première cigarette ou à la pression de la publicité et du lobbying de l'industrie du tabac." Les professionnels de santé sont également mis à contribution pour inciter les patients à arrêter de fumer. Enfin, Thionville se doit de montrer l'exemple à travers ses élus et personnels de mairie, avec des campagnes d'incitations à l'arrêt du tabac et des propositions d'accompagnement. "On leur propose des ateliers, des activités sportives et un suivi pour qu'ils puissent arrêter."

Un défi d'autant plus difficile à relever pour Thionville qui se trouve à quelques minutes à peine du Luxembourg et de ses paquets à moindre prix. Le tabagisme est élevé en Moselle, et Jean-Christophe Hamelin-Boyer le reconnait : "les mesures qu'on a pu prendre pour faire un paquet cher ne marchent pas dans nos secteurs."

