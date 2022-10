David Costa, docteur à Nîmes : "On a toujours des malades du Covid dans nos cabinets de médecins généralistes"

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre ce lundi avec les nouveaux vaccins adaptés aux variants d'Omicron. Les contaminations repartent en effet à la hausse. Le docteur David Costa, médecin généraliste à Nîmes, le constate.

Le Dr David Costa, médecin généraliste à Nîmes et directeur du département universitaire de médecine générale de Montpellier-Nîmes était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce lundi 3 octobre. Comme il le rappelle régulièrement : "Le Covid fait désormais partie de nos vies". Pour faire face à une nouvelle hausse des contaminations, une campagne de vaccination démarre aujourd'hui. Elle concerne les plus de 60 ans et les personnes les plus fragiles : femmes enceintes, personnes immuno- déprimées ou avec des risques de comorbidité.

Même si le taux de couverture vaccinale est plus important qu'au début de la crise sanitaire, on a toujours le risque d'avoir une forme grave du Covid. "En médecine générale, on voit des personnes qui ont des Covids longs. Avec des maux de tête, une perte du goût ou de l'odorat. Mais on a aussi des personnes qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus se concentrer car elles sont extrêmement fatiguées."

Une vague tous les six mois

Combien de rappels devra-t-on faire pour être protégé contre le Covid ? Mystère. "On a une vague tous les six mois. Il est possible qu'on ait un vaccin tous les six mois. Comme la grippe tous les ans. On aura peut-être un jour, un vaccin qui combine les deux."