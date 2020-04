À Toulouse, 480 000 masques artisanaux vont être commandés pour la population

Depuis quelques jours, le gouvernement a changé sa ligne de conduite sur la question du port de masques généralisé à toute la population. Les Français sont désormais encouragés à porter des masques artisanaux lors de leurs sorties. A Toulouse, le maire Jean-Luc Moudenc a acté, avec l'ensemble des maires de la Métropole, une commande groupée de masques artisanaux pour la population.

480 000 masques seront commandés pour les Toulousains

Seules les communes volontaires de la Métropole pourront en bénéficier "dans les jours à venir" selon le maire qui note "une forte demande de l'opinion sur ce sujet". Il y aura autant de masques commandés que d'habitants par commune, soit environ 480 000 à Toulouse : "Il ne s'agit pas de masques médicaux mais artisanaux, lavables et homologués. Ceci en attendant que l'Etat et le secteur associatif prennent le relais" précise le maire et président de Toulouse Métropole. Ces masques seront commandés auprès de filières françaises voire régionales.

Pour l'heure, Jean-Luc Moudenc se garde de donner quelque recommandation que ce soit à ce sujet aux habitants : "J'exclus de prendre un arrêté municipal qui rendrait obligatoire le port d'un masque dans la rue" rajoute-t-il.

A l'échelle de la Métropole, des flyers vont être envoyés dans toutes les boîtes aux lettres expliquant comment fabriquer chez soi des masques homologués.