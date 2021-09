À Toulouse, la clinique Pasteur mise sur la pédagogie pour convaincre les soignants non vaccinés

Le sujet fait débat depuis plusieurs semaines déjà. La vaccination obligatoire des personnels soignants contre le Covid-19 entre officiellement en vigueur ce mercredi 15 septembre. Cela veut dire que les soignants n'ayant pas encore reçu au moins une dose de vaccin risquent la suspension de leur contrat à partir d'aujourd'hui. Jérôme Sartori - Directeur des Ressources Humaines de la clinique Pasteur à Toulouse était l'invité de France Bleu Occitanie ce matin pour faire le point.

Vous gérez 1.300 salariés dans votre clinique. Combien refusent d'être vaccinés aujourd'hui ?

Au dernier recensement, on est sur une petite dizaine. Dans les autres cliniques du groupe, on est sur un chiffre autour de 1,6 %. Cela veut dire qu'il y a plus de 98 % de la population soignante de nos établissements qui sont aptes à la réglementation. C'est très encourageant.

Aujourd'hui, on fait encore un accompagnement pédagogique pour essayer de les amener à revenir sur l'aspect réglementaire

Après, évidemment, toute la difficulté, c'est d'essayer de convaincre les derniers. Et aujourd'hui, on fait encore un accompagnement pédagogique pour essayer de les amener à revenir sur l'aspect réglementaire, sans forcément les stigmatiser par rapport à leur position qui, pour l'instant, les amène à sortir de l'activité professionnelle.

Comment faites-vous pour convaincre concrètement ?

C'est un accompagnement très pédagogique pour, déjà, expliquer ce qu'il va se passer avec leur contrat travail et essayer de voir avec eux quelles sont les réticences. Il y a souvent encore beaucoup de peurs par rapport au vaccin, sa fabrication rapide, etc. On a fait une formation avec un infectiologue pour avoir une démarche très pédagogique pour convaincre notre personnel. Toute la difficulté, c'est de dire "on vous accompagne par rapport à ça", sans forcément stigmatiser, harceler.

Certains préfèrent démissionner ?

Malheureusement, oui, c'est le cas. On a du personnel qui, plutôt que d'attendre la suspension, préfère prendre les devants et démissionner de la santé. Ça peut être des motifs d'opportunisme par rapport à un cheminement individuel déjà lancé initialement. Et puis, ça peut être aussi, finalement, une opposition par rapport au monde de la santé qu'ils souhaitent quitter.

Allez-vous devoir vous réorganiser ?

Pas du tout puisque justement, par rapport aux chiffres annoncés, on a la chance de pouvoir maintenir nos organisations en l'état avec notre propre personnel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des organisations dégradées du tout. Il y a eu quelques ajustements de planning. Évidemment, les absences sont toujours de trop à gérer dans un contexte de pénurie de personnel très important quand même. Mais il n'y a pas du tout de report d'activité ou de dégradation.